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20.08.2019 - 08:05| ŞEVKET YAMAN / Ankara

Diyarbakır ve Van il başkanlarıyla görüşüldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun; Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasına ilişkin olarak, “Bu karar hukuki değil, siyasidir. Artık demokrasiden uzaklaşmış durumdayız” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. Ankara’da bulunan Diyarbakır ve Van il başkanlarıyla yapılan görüşmede ise konuyla ilgili durum değerlendirmesi yapıldığı belirtildi.

Diyarbakır ve Van il başkanlarıyla görüşüldü

CHP MYK dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, dış politika ve ekonomideki gelişmelerin yanı sıra partinin kongre sürecine ilişkin takvim ile Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması kararları değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda söz alan MYK üyeleri, belediye başkanlarının görevden alınmasını “Demokrasiye darbedir. Partimiz de bu şekilde görüş dile getirmeli” diye değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu’nun da, “Bu karar hukuki değil siyasidir. Artık demokrasiden uzaklaşmış durumdayız. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Bu insanların aday olmalarında bir sakınca görülmüyor, aday oluyorlar ama seçimi kazandıktan sonra görevden alınıyorlar” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Daha sonra ise Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın yapacağı basın açıklamasının Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm MYK üyelerinin katkılarıyla hazırlandığı         belirtildi.

Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yarımcısı Oğuz Kaan Salıcı, görevden alma kararlarının ardından Ankara’da bulunan Diyarbakır ve Van il başkanlarıyla görüştü. Görüşmede, durum değerlendirmesi yapılırken, CHP’nin söz konusu illerde ne gibi adımlar atacağı konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

CHP’nin görevden almaların yaşandığı illerde yapılacak herhangi bir protestoya katılmayacağı, ancak görevden alma kararlarının yapılacak açıklamalarda eleştirilmeye devam edileceği öğrenildi.

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