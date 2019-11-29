Doğa mücadelesinde halkımızla yürüyoruz

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca tarafından hazırlanan “CHP Doğa Hakları Manifestosu, 7 Bölge 7 İlke” isimli kitapta, tespit edilen ihlaller sıralanarak, partinin buna karşı çözüm önerilerine yer verildi.

‘Geleceğe ipotek’

Kitap için bir sunuş yazısı kaleme alan Kılıçdaroğlu, bugün kamuoyuna tanıtılacak kitapta, şu mesajları verdi:

“Kalkınma, büyüme, sürdürülebilirlik adı altında sarayın yıkıcı, yok edici ve tüketime odaklı yanlış politikaları hız kesmeden devam ediyor. Doğamızı ve doğal varlıklarımızı bir bütün olarak görmekten uzak insanın doğayla uyumunu bozan, kuşaklararası sorumluluk ilkesini hiçe sayan uygulamalar ülkemizin geleceğini ipotek altına alıyor. Yurttaşlar olarak yaşanacak bir Türkiye, yaşanacak bir dünya özlemimiz göz ardı ediliyor. CHP Doğa Hakları politikası doğrultusunda iklim kriziyle mücadelede daha fazla gecikmeden, doğanın haklarını teslim etmek için halkımızın yaşam alanlarına sahip çıkma iradesinin ve yurttaşlarımızın katılımcı yerel mücadelesinin sözcüsüyüz.

‘Omuz omuzayız’

Anadolu ve Trakya’nın binlerce yıllık doğal kültürel ve tarihi mirasını gelecek kuşaklara aktarabilmek için yurdumuzun havasına, suyuna, toprağına sahip çıkan halkımızla yan yanayız, omuz omuzayız. Doğa için adalet anlayışımız ve doğa hakları politikamız çerçevesinde CHP olarak tüm birimlerimiz ve yurttaşlarımızla birlikte yaşanabilir bir dünyayı hep birlikte var edeceğiz. Doğa hakları alanında da sabır ve kararlılıkla, ‘hak hukuk adalet’ diyerek halkımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz.”