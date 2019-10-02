'Doğru bildiğimizi söyleyeceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında, CHP’nin Uluslararası Suriye Konferansı’yla ilgili eleştirilere tepki gösterdi. CHP MYK, önceki gün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 5 saat süren toplantıda CHP’nin 28 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirdiği Uluslararası Suriye Konferansı da değerlendirildi. Bu kapsamda Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, MYK’ya konferansla ilgili hazırladığı bilgi notunu sundu. Notta, CHP’nin, konferansı, Suriye krizinin çözümüne katkı sağlamak, meselenin siyasi ve insani boyutlarını tartışarak yapıcı öneriler üretmek amacıyla düzenlediği belirtildi.

Suriye’de BM kararlarıyla terör örgütü ilan edilen örgütlere karşı küresel ölçekte bir iş birliği gerektiği belirtilen notta, “Türkiye’nin Suriye sahasındaki askeri varlığının kontrollü biçimde azaltılması yerine sürekli artırılmaya çalışılması ülkemizi çoklu güvenlik tehditleriyle karşı karşıya bırakmaktadır. Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığını genişleterek masadaki gücünü artıracağı düşüncesinin tehlikeli bir hayal olduğu ifade edilerek, Türkiye’nin desteklediği örgütlerin yerlerinden ettiği sivillerin öfkesinin ülkemize yönelmesinden endişe duyulduğu kaydedilmiştir” denildi.

‘Dikkate almayın’

MYK’da konferansa gelen eleştiriler de değerlendirildi. Kılıçdaroğlu’nun bu konuda şunları söylediği öğrenildi: “Öncelikle çok başarılı bir konferans gerçekleştirdik. Ellerinize sağlık. Hem mülteci meselesinin hem Suriye’nin siyasi meselesinin tartışıldığı büyük bir toplantı oldu. Biz, Suriye’nin toprak bütünlüğünü başından beri savunuyoruz. 2011’den beri hükümeti uyarıyoruz, ama maalesef hükümetin dış politikası Türkiye’yi bir çıkmaza soktu. Biz sorumluluk sahibi, iktidar adayı bir siyasi parti olarak, Suriye meselesinin Türkiye için birinci derecede önemli olduğunu düşünüyoruz. Yüz binle başlayan mülteci sayısı 4 milyonu buldu. Dolayısıyla konferansta herkes özgürce düşüncesini ifade etti. Bizim CHP olarak düşüncemizi ben açıkladım zaten. Bir de sonuç bildirgemiz vardı. Bunlar CHP’nin resmi görüşleri. Diğer katılımcılar da özgürce kendi görüşlerini açıkladı. Konferansı değersizleştirmeye çalışıyorlar. Bunları dikkate almaya gerek yok. Biz çok başarılı bir konferans gerçekleştirdik. Bundan sonra da doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz. Bu yaptığımız ilk çalışma değil son çalışma da olmayacak.”