‘Doğu Akdeniz’de bozulan dengeler tekrar kuruldu’

Ankara’da Diplomasi Muhabirleri Derneği üyesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özersay, şunlarısöyledi: “Güney’den genelde şu eleştiri geliyor; ‘Siz kuzeyde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunuzu söylüyorsunuz. Güneydeki alanlarda ne işiniz var?’ Eğer bize kuzey sizin, güney bizim diyorlarsa bunu net bir biçimde söylemelerini istiyoruz. O zaman başka bir eksende konuşalım. Eğer ‘Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Adası bir bütündür, vardır ve Avrupa Birliği’nin (AB) içerisindedir ve bu kaynaklar iki topluma da aittir’ diyorlarsa, evet bizim adanın her iki tarafında hakkımız var, o nedenle lisans verdik, sismik araştırma yaptık, kazı yapma noktasına kadar geldik.”

Özersay, AB ve ABD ile ilişkiler konusunda da uzun dönemli projeksiyonlar yapmak için erken olduğunu kaydetti.