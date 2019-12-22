Dost’un mutluluk pozları

Yaraları tedavi edildi, arka ayaklarına tekerlekli aparat yapıldı. Sağlık tetkikleri de fizyoterapi uygulanması halinde Dost’un iyileşme ihtimali olabileceği yönündeydi. Mesut Çal tedavi ve sahiplenecek bir hayırsever bulunur düşüncesiyle Meclis’te Köpek Eğitim Bölümü’nden (KEM) Polis Aylin Altınbaşlıer’den yardım istedi. Ankara’ya gönderilen Dost, her sabah polis Aylin’le Meclis’e gelip, akşamları birlikte eve döndü.

Durumu öğrenen TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel devreye girdi. Yel ve komisyon üyeleri de şiddet mağduru Dost’a sahip çıkarak tedavi ve bakım masraflarını üstlendi. Ancak tedavi ve bakımı için Dost’un Meclis’te kalması gerekiyordu. Yel, durumu Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a aktardı. Bir insanın vahşi saldırısına uğrayıp sakat kalan Dost ise, insanlardan kaçacağına, hayat dolu oluşu, sıcak yaklaşımı ve sevecenliği ile çevresindeki herkesi duygulandırdı. Sevimli Dost’a TBMM Başkanı Şentop da sahip çıktı ve Meclis’te kalmasına izin verdi.

Bir güzel haber de Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel’den geldi. Şenel, Dost’un tetkik, muayene ve kontrollerini üstlendi. Dost, Şentop’tan izin çıktığı gün bu mutluluk pozlarını verdi.

Bütçe ikramı

TBMM’de bütçe görüşmeleri yapılırken, özellikle bölge milletvekilleri yöresel yiyecek ve yemeklerini tanıtma amaçlı ikramda bulunur. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM’de bakanlığının bütçesi görüşülürken, Meclis mutfağında hazırlanan İzmir’in meşhur boyoz böreğini dağıttırdı. 2 bin 500 adet yapılan boyoz böreği tepsi tepsi, sıcak sıcak, milletvekili, bakanlık bürokratları ve personele dağıtıldı. Eski Başbakan, AK Parti Erzincan Milletvekili Binali Yıldırım ve Erzincan milletvekilleri de Erzincan’ın meşhur tulum peyniri ile ketesini ikram etti.