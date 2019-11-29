DP’den demokrasi deklarasyonu

DP Genişletilmiş Temsilciler Meclisi Toplantısı’nı 1 Aralık Pazar günü saat 11.00’de Ankara Barolar Birliği Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek. Demokrat Parti Genel Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, “Biz, Demokrat Parti olarak Türkiye’nin milli birliğinin, beraberliğinin, ortak yaşam hayalinin merkezinin demokrasi ve adalet olduğu kanaatindeyiz. 1 Aralık’ta demokrasi perspektifimizi, gelecekteki Türkiye hayalimizi kamuoyu ile paylaşacağız” açıklamasını yaptı. Uysal, toplantıda, açıklanacak deklarasyona ilişkin şunları söyledi: “Türkiye’nin iki kutupluluğa sıkıştığı siyasi alanda iktidarın milletle kavga ettiği, ana muhalefetin kendi içine döndüğü bir kriz yaşıyor Türkiye. Kutuplara kaymış siyaset sahnesinde milletin gerçek gündemi ve sorunları konuşulamaz hale gelmiştir.

‘Çıkış arıyoruz’

Bizler de bu noktada Türkiye’nin bütün renklerinin zenginliğimiz olduğunun farkında olarak milletimizi yeniden ortak değerleriyle bir araya getirecek bir çıkış arıyoruz. Biz, Demokrat Parti olarak Türkiye’nin milli birliğinin, beraberliğinin, ortak yaşam hayalinin merkezinin demokrasi ve adalet olduğu kanaatindeyiz.”

‘Tam zırvalık’

Uysal, Demokrat Parti’nin, yeni parti kurmaya çalışan Ali Babacan’a devredileceği ve başına da Abdullah Gül’ün geçeceği iddiasına Bizim TV’ye yaptığı açıklamayla yanıt vermişti. Uysal, “Tam anlamıyla tevil götürmez bir zırvalık. Amiyane tabiriyle marabasıyla satılık köy değil, siyasi bir parti burası. Bir gelenek ve geçmişi var” demişti.