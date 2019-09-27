‘Düzenlemenin çerçevesi iyi çizilmeli’

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, önceki gün MHP’li yöneticilerle yargı paketini görüşmek için ikinci kez bir araya geldi. MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammet Levent Bülbül’ün yanı sıra MHP’nin Hukuk İşleri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın katıldığı görüşme olumlu havada geçti. MHP’nin hukukçu uzmanlarla birlikte 1. yargı paketi üzerinde yaptığı çalışmalar ve üzerinde durulan hassas noktalar AK Parti heyetine aktarıldı.

Olumlu havada geçen görüşmede MHP kanadı, özellikle terörle mücadele ile ilgili düzenlemelere dikkat çekerek, “Çerçevesi iyi çizilmeli, suistimale yol açmamalı” uyarısı yaptı. MHP’den, şartlı ceza indirimini içeren yasa teklifine ilişkin talepler de gündeme getirildi. AK Parti’nin de cezaların infazına ilişkin ikinci yargı paketinde düzenlemeleri olabileceği mesajını verdiği kaydedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Düzenlemeleri genelde olumlu buluyoruz” değerlendirmesine bulundu. Teklifin en kısa zamanda TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.