Eğitim ve turizmde işbirliği

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki bakanlık arasındaki “Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü”nün imza törenine katıldı. Bakan Ersoy, törendeki konuşmasında geçen yılki protokolde turizm meslek liselerinin müfredatlarının sektörel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesi, eğitimin sektörle beraber verilmesi ve öğrencilerin turizm sektörüne kazandırılması çalışmalarının bulunduğuna dikkati çekti. Ersoy, “Geçen sene çalışmalara 11 okulla başlamıştık. Bu protokol dahilinde turizm meslek liselerini otellerle eşleştiriyoruz ve sektörün ihtiyacı olan öncelikli lisanların eğitimini veriyoruz. Lise 1. sınıfta İngilizce, lise ikinci sınıfta Rusça mecburi lisan, lise üçüncü sınıftan itibaren de Almanca, Fransızca, Çince ve Arapça dillerinden bir tanesi seçmeli olarak öğretiliyor. En az 3 lisan eğitimi alan bir öğrenci sektöre kazandırılmış oluyor. Bu bağlamda, ilk 11 okulla başladığımız uygulama gayet başarılı oldu. Şimdi bu sayıyı, 2023’e kadar genişletme kararı aldık. 2020 itibarıyla 39, 2021’de bu sayı 100’e, 2022’de 150’ye ve 2023 itibarıyla 200 okula çıkarılacak. 200 okulla birlikte çok ciddi bir sayıda turizm öğrencisi sektörün ihtiyaçları doğrultusunda eğitilmiş olacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise turizm sektöründe bu yıl yaşanan gelişmelere işaret ederek “Bu başarıyı dikkate aldığımızda mevcut potansiyeli daha iyi değerlendirmek ve turizm sektörüne çok daha nitelikli bireyler yetiştirme konusundaki amacımız güçleniyor. Bu bağlamda verilen eğitimin hem öğretmenlerimiz, hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz tarafından tatmin edici bir seviyeye ulaşması çok çok önemli” dedi. - ANKARA Milliyet