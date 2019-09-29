MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetEkrem İmamoğlu’ndan 'davet' açıklaması
29.09.2019 - 16:03 | | AA

Ekrem İmamoğlu’ndan 'davet' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliğindeki AFAD Toplantısı'na katılmadığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Suskunluğumun iki sebebi var: Bir tanesi bu depremin önüne geçmemesi ile ilgili direncim ve ısrarım. İkincisi de devlet terbiyem, devlet adamlığı terbiyemdir." dedi.

Ekrem İmamoğlu’ndan 'davet' açıklaması

İmamoğlu, Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'daki deprem konusu dahil, güncel meseleler hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliğinde düzenlenen AFAD Toplantısı'na katılmadığı yönündeki tartışmalara dair görüşlerini açıklayan İmamoğlu, "Suskunluğumun iki sebebi var: Bir tanesi bu depremin önüne geçmemesi ile ilgili direncim ve ısrarım. İkincisi de devlet terbiyem, devlet adamlığı terbiyemdir. Herkesin de bu hassasiyetle davranmasını beklerdim. Ama olmadı. Üzülüyorum." diye konuştu.

Bu sürecin kapanmasını istediğini kaydeden İmamoğlu, "Konu da kapansın. Siyaseti unutalım. İşimize bakalım. Bu şehrin insanlarının bizden beklentisi var. Deprem ile ilgili sürece dair, insanların bizden eylem planı, hareketlilik beklentisi var. İnsanlar şu anda on binlerce binada, sıkıntılı binalarda ya yaşıyor ya da yaşamaya çalışıyor. Bunları çözmemiz lazım. 20 sene geçti 1999 depreminden bu yana. Konumuz bu olmalı. Ama görüyorum ki, devleti yöneten bir kısım insan, sürece böyle bakıyor." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un önceliğinin depreme karşı alınacak önlemler olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Beşiktaş'ta yol çöktü!İstanbul Beşiktaş Ortaköy Deresi’ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu. Kaldırım taşları yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştü. Her gün binlerce kişinin bulunduğu alandaki çökme sabah saatlerinde olunca ölen ya da yaralanan olmadı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yolcu midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Arnavutköy'de 15 bina ve 1 okul mühürlendi!

Arnavutköy'de 15 bina ve 1 okul mühürlendi!

İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'na cevap

İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'na cevap

Çalınan kablolar 150 bin, zarar ise tam 6 milyon lira!

Çalınan kablolar 150 bin, zarar ise tam 6 milyon lira!

Sıradaki Haber