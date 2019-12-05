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05.12.2019 - 00:09 | | AA

Emine Erdoğan, Global Somali Diasporası temsilcileri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Londra'da Global Somali Diasporası temsilcileriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Global Somali Diasporası temsilcileri ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, diaspora temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Kardeş ülke Somali'nin geleceği hakkında sohbet ettik. Diasporadaki genç Somalililerin ülkelerinin sorunları konusunda duyarlı olmaları büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

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