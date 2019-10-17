Emine Erdoğan ‘Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık’ programında konuştu: ‘Çare yeşil ekonomiye geçiş’

21. yüzyılın bir plastik medeniyeti haline geldiğini ifade eden Erdoğan, yeşil bir ekonomiyle gelir ve istihdamın artırılabileceğine dikkati çekti. Erdoğan, “Temiz suya ve enerjiye erişimi iyileştirebiliriz. Atıkların ve karbon salınımının azaltılması, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin koruması mümkün olabilir. Yani bugün yakın geleceğimizle ilgili çizilen felaket senaryolarını tersine çevirmenin bir yolu varsa, o da yeşil ekonomiye geçiştir. Bu noktada en önemli adım, sıfır atık yaklaşımıdır” dedi.



‘Kullan ve atma’



İsraf kültürünün, uzun bir zaman boyunca eşyaların bir kez kullanılıp atılabileceğini öğrettiğini vurgulayan Erdoğan, “Şimdi en zor olanı yani doğru bildiğimiz yanlışları unutmayı başarmamız gerekiyor. ‘Kullan at’ değil, ‘kullan ve atma’ yeni prensibimiz olmalı. Çünkü çöp diye tabir ettiğimiz şeyler, henüz ömrünü tamamlamamış enerji kaynaklarıdır. Sıfır atık hareketiyle bir yaşam kültürü olarak içselleştirmemiz gereken en önemli bakış açısı budur. Biz yere düşen nimeti öpüp başına koyan bir medeniyetin mirasçılarıyız. İsraf etmenin ve doğaya tahakküm kuran bir efendi gibi davranmanın değerler silsilemizde yeri yok” diye konuştu.