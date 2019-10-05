Emine Erdoğan’dan, “Hayvanları Koruma Günü” paylaşımı: Sesi olmayana ses olmak insanlık vazifesidir

Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından “#4EkimHayvanlarıKorumaGünü” etiketiyle paylaşımda bulundu. “Sesi olmayanlara ses olmak insanlık vazifesidir” vurgusu yapan Erdoğan, şöyle dedi:



“Hayvan Hakları Yasası’nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum. Hayvanlara güzel muamele, insaniyet yolunda kat ettiğimiz yolun en iyi göstergesidir. Onlar bizim en masum emanetimizdir.”

Emine Erdoğan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir kediyi sevdikleri fotoğrafa da yer verdi.



Emine Erdoğan, Instagram hesabından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımlarında Külliye’nin can dostlarından Paşa isimli köpeğe de yer verdi. Paşa’nın bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Erdoğan, bu paylaşımına, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bahçesini daha inşaat sürecinde kendine yuva seçen ve artık 5 yaşına gelen dostumuz Paşa’yı da bu anlamlı günde unutmadık” notunu düştü. l