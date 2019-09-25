Emine Erdoğan’ın ‘sıfır atık’ buluşması

Emine Erdoğan, Twitter’dan karbon emisyonunu azaltmak, karada ve denizde biyoçeşitliliğin korunması, plastik ve hava kirliliği konularında fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı. Erdoğan, Andersen’in 2020’de düzenlenecek “Okyanus Zirvesi”ne nazik davetinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Schulze ile görüştü

Erdoğan, ayrıca Almanya Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Svenja Schulze ile bir araya geldi. Erdoğan, “Çevre sorunlarının çözümünde tek tek ülkelerin çabasından ziyade topyekun uluslararası mücadele konuları üzerinde durduk. Çevre Bakanlığımız ile uzun zamandır devam eden iki ülke arasındaki iş birliklerinin verimliliğinden memnuniyet duydum” açıklamasında bulundu.