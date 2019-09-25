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25.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Emine Erdoğan’ın ‘sıfır atık’ buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile ‘Sıfır Atık Projesi’nin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan’ın ‘sıfır atık’ buluşması

Emine Erdoğan, Twitter’dan karbon emisyonunu azaltmak, karada ve denizde biyoçeşitliliğin korunması, plastik ve hava kirliliği konularında fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı. Erdoğan, Andersen’in 2020’de düzenlenecek “Okyanus Zirvesi”ne nazik davetinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Schulze ile görüştü

Erdoğan, ayrıca Almanya Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Svenja Schulze ile bir araya geldi. Erdoğan, “Çevre sorunlarının çözümünde tek tek ülkelerin çabasından ziyade topyekun uluslararası mücadele konuları üzerinde durduk. Çevre Bakanlığımız ile uzun zamandır devam eden iki ülke arasındaki iş birliklerinin verimliliğinden memnuniyet duydum” açıklamasında bulundu. 

Emine Erdoğan’ın ‘sıfır atık’ buluşması

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile bir araya geldi.
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