25.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
Emine Erdoğan’ın ‘sıfır atık’ buluşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile ‘Sıfır Atık Projesi’nin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.
Emine Erdoğan, Twitter’dan karbon emisyonunu azaltmak, karada ve denizde biyoçeşitliliğin korunması, plastik ve hava kirliliği konularında fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı. Erdoğan, Andersen’in 2020’de düzenlenecek “Okyanus Zirvesi”ne nazik davetinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Schulze ile görüştü
Erdoğan, ayrıca Almanya Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Svenja Schulze ile bir araya geldi. Erdoğan, “Çevre sorunlarının çözümünde tek tek ülkelerin çabasından ziyade topyekun uluslararası mücadele konuları üzerinde durduk. Çevre Bakanlığımız ile uzun zamandır devam eden iki ülke arasındaki iş birliklerinin verimliliğinden memnuniyet duydum” açıklamasında bulundu.