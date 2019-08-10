Entegrasyon 100 yıI alır

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter koordinasyonunda, Prof. Dr. İlyas Topsakal, Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Prof. Dr. Hayati Beşirli, Prof. Dr. Kutlu Kağan Sümer, Dr. Akif Karaca, Fahrettin Oğuz Tor’dan oluşan heyetin göç raporunda, “Kalıcı Çözüm Alternatifleri” olarak “gönüllü geri dönüş”, “entegrasyon” ve “yeniden yerleştirme” olarak sıralandı. Raporda şu tespit yapıldı:

“Kalıcı çözüm alternatifleri incelendiğinde gerçekleşen yeniden yerleştirmelerin sayısı dikkate alındığında yeniden yerleştirmenin geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamında bulunan 4 milyonluk bir nüfus için kalıcı çözüm alternatifi olmadığı açıkça ortadadır. Bu bağlamda Türkiye’nin elinde yerel entegrasyon ve gönüllü geri dönüş olmak üzere iki kalıcı çözüm kalmaktadır. Fakat gönüllü geri dönüş için gereken kaynak ülkenin güvenli hale gelmesi şartı gerçekleşmediği ve geri göndermeme ilkesi gereği Suriyelilerin sınır dışı mümkün olmadığı için en kısa zamanda uygulanabilecek kalıcı çözümün entegrasyon olduğu düşüncesi sıklıkla ileri sürülmektedir. Entegrasyon sosyal, yasal ve ekonomik boyutu olan bir kalıcı çözümdür. Bu boyutlar olgunlaşmadan gerçekleştirilecek bir entegrasyonun başarılı olması mümkün değildir.”

Raporda entegrasyonun sihirli bir formülle sağlanmasının mümkün olmadığı belirtilirken, “yüz yılı bulabilecek bir süreci gerektirdiği” vurgulandı. Entegrasyon konusunda Türkiye’nin geçmişinin pek iyi olmadığı vurgusu yapılan raporda, Suriyelilere ilişkin kalıcı çözüm bulmanın Türkiye için “beka” sorunu olduğu dile getirildi.