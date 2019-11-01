Erdal İnönü mezarı başında anıldı

Eski başbakan yardımcılarından ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü, vefatının 12. yılında incirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine eşi Sevinç İnönü, yeğeni eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İnönü’nün sevenleri katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Erdal İnönü, çok değerli bir bilim adamı, dürüst bir siyasetçi ve onurlu bir insandı. Siyasete espriyi, hoşgörüyü ve bugün çok ihtiyaç duyduğumuz uzlaşma kültürünü getirmişti” ifadelerini kullandı