MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset HaberleriErdoğan ABD'de iş adamları ile bir araya geldi
13.11.2019 - 08:44 | | AA

Erdoğan ABD'de iş adamları ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan ABD'de iş adamları ile bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'da bulunan Erdoğan, Willard Hotel'de düzenlenen toplantıya iştirak etti.

Basına kapalı toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Toplantıda aralarında Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin temsilcileri ve Türkiye Varlık Fonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.

 

Elazığ'da tren kazası: 2'si ağır 3 yaralıElazığ'da kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarparak yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobilde 3 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman? İlk olarak 1989 yılında kutlandı

Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman? İlk olarak 1989 yılında kutlandı

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı

Son dakika... 8 ilde düğmeye basıldı! 11 ton ele geçirildi

Son dakika... 8 ilde düğmeye basıldı! 11 ton ele geçirildi

Sıradaki Haber