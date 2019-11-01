Erdoğan, AK Partili başkanlara seslendi: Metal yorgunluğunun izlerini sileceğiz

Erdoğan, 1994’ten itibaren belediyecilikte yeni bir dönemi başlattıklarını söyleyerek, “İdeolojik istismar belediyeciliği yerine hizmet ve eser siyasetini merkeze alan farklı bir belediyecilik tasavvurunu ülkemize kazandırdık” dedi. “Partimize gönül vermiş, emek vermiş, teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Küçük olsun benim olsun sığlığıyla değil büyük olsun bizim olsun vizyonuyla hareket edeceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan, kırmadan dökmeden hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Son dönemde yaşadığımız hadiseler bize bir gerçeği çok net bir şekilde göstermiştir. Türkiye’nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır. AK Parti kalesinde ve Cumhur İttifakı bünyesinde gedik açma çabalarının gerisinde bu hakikat vardır.”



Erdoğan “AK Parti çatısı altında terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, her görüşe yer vardır. Bu hareketi ileriye taşıyacak fikri samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir. İnşallah 7. büyük kongre sürecimiz metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz, yenilenmiş, tazelenmiş bir şekilde tekrar yola devam olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır” dedi.