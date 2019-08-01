Erdoğan, Bahçeli’yi evinde ziyaret etti

Milliyet’in edindiği bilgiye göre Bahçeli’nin, kalpaklı ve Adana yöresel kıyafetleriyle evinde çektirdiği kalpaklı fotoğraflar iki liderin önceki görüşmesinde gündeme geldi. Erdoğan, Bahçeli’ye fotoğrafları beğendiğini belirtirken, evini de merak ettiğini dile getirdi. Bahçeli ise “O zaman bir kahve içeriz” diyerek kahve sözü verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT’in yeni binasında incelemede bulunduktan sonra Bahçeli’nin Çayyolu’ndaki evini ziyaret etti. Görüşmede ABD ile yürütülen müzakereler ve Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyon gündeme geldi. Erdoğan, “Bu konudaki kararlılığımızı ABD’li muhataplarımıza ilettik. Taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Bahçeli ise “ABD ile masada diplomatik sonuç alınamıyorsa, operasyon kaçınılmaz. MHP olarak sonuna kadar arkanızdayız” mesajını verdi.

Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Johnson’a yeni görevinde başarılar dileyen Erdoğan, iki ülkenin önemli bir stratejik ortak olduğunu belirterek ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etti. Erdoğan, dün ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefoda görüşerek ağabeyi Bender bin Abdülaziz’in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan, Beştepe’de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı kabul etti. Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışı yaptı. Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.