Erdoğan, bugün ABD’ye gidiyor

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’ın davetlisi olarak bugün ABD’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi. Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin tüm başlıklarıyla ele alınacağı belirtilen açıklamada, “Temaslar kapsamında, Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin istişare edilmesi, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacaktır” ifadesine yer verildi. Açıklamada, Erdoğan’ın ABD Ticaret Odası ve DEİK/Türkiye ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenecek Yuvarlak Masa Toplantısında iş insanlarına hitap edeceği de belirtildi. Erdoğan, Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni de ziyaret edecek. Erdoğan ayrıca, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle de buluşmalar gerçekleştirecek.

Kazakistan Başbakanı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık yarım saat sürdü. Konuk Başbakan Mamin, önceki gün, Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı için İstanbul’a gelmişti.