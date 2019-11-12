MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset HaberleriErdoğan, bugün ABD’ye gidiyor
12.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Erdoğan, bugün ABD’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşmek için bugün ABD’ye gidecek. Ziyarete ilişkin “Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin istişare edilmesi, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacaktır” denildi.

Erdoğan, bugün ABD’ye gidiyor

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’ın davetlisi olarak bugün ABD’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi. Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin tüm başlıklarıyla ele alınacağı belirtilen açıklamada, “Temaslar kapsamında, Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin istişare edilmesi, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacaktır” ifadesine yer verildi. Açıklamada, Erdoğan’ın ABD Ticaret Odası ve DEİK/Türkiye ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenecek Yuvarlak Masa Toplantısında iş insanlarına hitap edeceği de belirtildi. Erdoğan, Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni de ziyaret edecek. Erdoğan ayrıca, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle de buluşmalar gerçekleştirecek.

Kazakistan Başbakanı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık yarım saat sürdü. Konuk Başbakan Mamin, önceki gün, Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı için İstanbul’a gelmişti. 

Karabük’te 1’i bebek 6 kişi yediği mantardan zehirlendiKarabük’ün Safranbolu ilçesinde akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlenen 1’i bebek 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu! 12 Kasım son depremler listesi

Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu! 12 Kasım son depremler listesi

İzmir'de PKK/KCK operasyonu

İzmir'de PKK/KCK operasyonu

Yasak Elma 57. bölüm fragmanında Halit'in korkulu rüyası gerçek oluyor!

Yasak Elma 57. bölüm fragmanında Halit'in korkulu rüyası gerçek oluyor!

Cezaevinde dayak iddiası

Cezaevinde dayak iddiası

Sıradaki Haber