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14.08.2019 - 17:14| AA

Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesinde Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo'nun bayramını kutladı

Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo'yla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonla görüştü.

Görüşmede Erdoğan ve Widodo, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.

Nüfusu 25 kat artan 'sakin şehir'de dönüş çilesiMuğla'nın Ula ilçesinin 'sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ne akın eden tatilciler, bayramın son günü evlerine dönüş yolculuğuna başladı. Sürücülerin 2 kilometrelik yolu, 30 dakikada geçebildiği görüldü. Bayram tatilinde Akyaka'nın yerleşik nüfusunun 25 kat arttığı belirtildi.
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