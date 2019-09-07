Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Instagram hesabından, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'ya yönelik incelemelerine ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası üzerinde incelemelerde bulunduk." ifadeleri yer aldı.