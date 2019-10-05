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05.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Erdoğan kütüphanede inceleme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan Beştepe Millet Camii’nde kıldıktan sonra cami önünde bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, kitap hediye etti.

Erdoğan kütüphanede inceleme yaptı

Erdoğan daha sonra bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nde incelemede bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan’ın incelemelerine ilişkin fotoğraflar Instagram hesabından da paylaşıldı. Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullandı. 

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