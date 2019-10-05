Erdoğan kütüphanede inceleme yaptı

Erdoğan daha sonra bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nde incelemede bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan’ın incelemelerine ilişkin fotoğraflar Instagram hesabından da paylaşıldı. Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullandı.