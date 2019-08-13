13.08.2019 - 08:01
Erdoğan liderlerle bayramlaştı
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Erdoğan ve liderlerin karşılıklı bayram tebriğinde bulundukları kaydedildi.
Kilo aldığını sandı, karnından 12 kiloluk kist çıktıManisa’da 86 yaşındaki bir kadının karnından 12 kilogram ağırlığında yumurtalık kisti çıkartıldı. Kilo aldığını sanarak uzun süre hastaneye gitmeyen yaşlı kadın, karnında 12 kilogramlık kist olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Manisa Şehir Hastanesinde başarılı bir operasyonla dev kisti alınan kadın, taburcu olacağı günü bekliyor.