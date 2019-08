Erdoğan: Rusya ve ABD ile paylaştık, şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Afrin’e, Cerablus’a, El-Bab’a girdik. Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz. Biz, bunu Rusya ile de Amerika ile de paylaştık” dedi.

Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni’ne katılarak, vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

“Şöyle bir kısa hafıza tazelemesi yaparsak karşımıza çıkan manzara şudur; bu zat, Gezi olaylarında sokakları terörize edenlerin yanındaydı. Bu zat, PKK terör örgütünün siyasi temsilcileriyle beraber Ankara’dan İstanbul’a yol yürüyordu. Ve 15 Temmuz gecesi, ben daha henüz havalimanına inmemiştim saat 23.15, bu zat havalimanında tankların koruması altında Bakırköy Belediyesi’ne gidiyordu. Olay bu.

‘Kumpasa direndik’

Bölücü terör örgütü çukur eylemleriyle ülkemizin birliğine, milletimizin beraberliğine saldırdığında, bu teröristlere ‘barikatları kuran arkadaşlar’ diye sesleniyordu ve bunların hep yanında yer aldılar. Hiçbir zaman milletin yanında olmadılar. Türkiye DEAŞ’a ve onun üzerinden ülkemize karşı kurulan kumpasa direnirken, bizi ısrarla bu oyunun içinde göstermeye çalışıyordu. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini başlattığı saatlerde o tankların açtığı yoldan güvenli bir eve gitmekle kalmayıp bir de utanmadan, sıkılmadın ‘oteller o akşam müşteri almıyor’ diyordu. Böyle yalan olur mu? Hayatı yalan. Uzunca bir süre ‘tiyatro, mizansen’ diyerek darbecileri koruyordu.

‘Sessiz kalmayız’

Suriye topraklarından ülkemize yönelik tehditleri kaynağında engellemek için harekete geçtiğimizde ‘Sakın ha Afrin şehir merkezine girmeyin’ diye bize gözdağı vermenin peşindeydi. Biz dinlemedik, Afrin’e, Cerablus’a, El-Bab’a girdik. Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz. Biz, bunu Rusya ile de Amerika ile de paylaştık. Çünkü oralardan bize bu taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir.”

“Biz, bir yere kadar sabrederiz. O sabrın bir sonu var” diyen Erdoğan, muhalefetin, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini alma sürecinde maruz kaldığı onca tehdide karşı sessiz kalarak alenen karşı tarafın yanında yer aldığını söyledi.

‘Arsızlıktan öte’

Erdoğan, muhalefetin, ekonomiye yönelik tuzakları bozmak için yürüttükleri hiçbir mücadelede yanlarında yer almayıp, kur ve faiz oyunlarını bir silah olarak kullanmaya kalktığına dikkati çekerek, “Şimdi geçmişi böylesine utanç verici duruşlarla dolu böyle birisinin bugün sanki hiçbir şey olmamış gibi karşımıza geçip ‘milli gelir 10 yıldır hep aynı yerde’ demesi, arsızlıktan öte bir sinsiliktir” diye konuştu.

‘Zehirli oklar’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köroğlu’nun “Mert dayanır, namert kaçar” sözünü anımsatarak, ülkenin ve milletin hakkının, hukukunun, geleceğinin söz konusu olduğu yerde aslanlar gibi mücadele ettiklerini ve mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Teröre karşı büyük bir mücadele verildiğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: “PKK karşı, PYD’ye karşı, YPG’ye karşı, DEAŞ’e karşı, FETÖ’ye karşı, bütün bunlara karşı bu mücadeleyi veriyoruz, vereceğiz. Ama bütün bunlara karşı CHP Genel Başkanı kimi zaman terör örgütlerinin, kimi zaman darbecilerin, kimi zaman şu veya bu dış gücün arkasına saklanarak bize zehirli oklar yağdırmaya devam edecek. Milletimiz her şeyi görüyor. Türkiye’nin 2013’ten bugüne kadar yaşadığı hadiselerin tek bir tanesi bile, bırakınız geri kalmış olanları, Batılı ülkelerden herhangi birinin başına gelseydi, düştüğü yerden kalkamazdı. Rabbimizin takdiri, her türlü tuzağın, her türlü oyunun üzerindedir.”

------------------------------------------------------------------------------------------

‘Yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği’nde partililere hitap etti.

Erdoğan, toplantıya teşrifleri için tüm katılımcılara teşekkür ederken, “31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı’na ve adaylarımıza verdikleri güçlü destek için tüm Bursalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Sıfatımız ne olursa olsun hepimiz öncelikle bu davanın bir neferiyiz” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Hiçbirimizin hesabi davranma, aklı ve vicdanı yerine nefsinin sesine kulak verme lüksü yoktur. Kalbinde millete, memlekete hizmet sevdası olan herkese, ne kadar aykırı olursa olsun her fikre AK Parti’nin kapıları daima açıktır. Ne köklerimizden kopacağız ne de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız. 94 ruhu ile çalışacak 2071 vizyonu projelerimize yön vereceğiz. Aynı şekilde bu süreçte ülkemizin bekasını, milletimizin istikbalini ilgilendiren konularda MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde olduğu gibi Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız.”AA

------------------------------------------------------------------------------------------

ABD heyeti bugün görüşmelere başlıyor

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen güvenli bölge için diplomatik temaslar sürüyor. Bu kapsamda önceki gün Ankara’ya gelen ABD askeri heyeti bugün Milli Savunma Bakanlığı’nda görüşmelerine başlayacak. Görüşmelerde güvenli bölgenin kontrolü ve derinliği gibi konuların ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Bu sürecin oyalamaya dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Beklentilerimizin karşılanmaması halinde, ulusal güvenliğimizi sağlamak üzere her türlü önlemi alabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahibiz” ifadesini kullanmıştı. Aksoy, “5 Ağustos haftası ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek” diyerek ABD’li heyetin geleceği bilgisini vermişti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı İdlib’de ateşkes ilan edildiği haberlerinin memnuniyetle karşıladı. Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, “Soçi’de 2018 Eylül ayında mutabık kaldıkları ateşkesi onarma konusunda beraber çalışan Türkiye ile Rusya’nın çabalarını takdir ediyoruz” dedi. ANKARA Milliyet, AA