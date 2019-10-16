Erdoğan, WSJ’ye yazdı: Harekâtın amacı barış ve istikrar

“Başkaları Harekete Geçmezken Türkiye Adım Atıyor” başlıklı makalede özetle şu ifadeler yer aldı:

YA DESTEK YA KABUL: Suriye iç savaşı 2011’de başladığından beri hiçbir ülke, yaşanan insani krizin acılarını Türkiye kadar net hissetmemiştir. 3.6 milyon, yani diğer ülkelerin tamamından daha fazla Suriyeli sığınmacıyı kabul ederek bunların eğitim, sağlık ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması için 40 milyar dolar harcadık. Ancak bir noktada Türkiye yapabileceklerinin sınırına ulaştı. Uluslararası finansal destek olmaksızın mültecilerin Batı’ya gidişini durduramayacağımız yönünde uyarıları defalarca yaptık. Uluslararası toplumun gerekli adımları atmadığı sonucuna vardığımızda ise Suriye’nin kuzeyi için bir plan geliştirdik. Bu planı BM Genel Kurulu’nda geçtiğimiz ay dünya liderleriyle paylaştım. Türkiye, bu plan uyarınca geçtiğimiz hafta Barış Pınarı Harekâtı’nı başlattı. Uluslararası toplum ya çabalarımıza destek olmak ya da sığınmacıları kabul etmeye başlamak durumundadır.

TERK ETMEMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ: Harekât kapsamında PKK terör örgütü ve Suriye uzantıları ile DAEŞ terör örgütüyle de mücadele etmeyi hedefliyoruz. Bilhassa Suriyeli Kürtlerin PKK terör örgütüyle bir tutulmasına itiraz ediyoruz. Aynı şekilde Türkiye, binlerce masum insanı katleden DAEŞ terör örgütünün İslam diniyle bir tutulmasına karşı çıkmaktadır. Hiçbir DAEŞ militanının Suriye’nin kuzeydoğusunu terk etmemesini sağlayacağız. Yabancı terörist savaşçıların eş ve çocuklarının rehabilitasyonu noktasında da kaynak ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğine hazırız.

ARAP BİRLİĞİ MEŞRUİYETİ KAYBETTİ: Türkiye’ye DAEŞ ile mücadelenin önemini anlatan ülkeler, 2014-2015 yıllarında yabancı terörist savaşçıları durdurmakta başarısız olmuştu. Türkiye’nin gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonu ‘işgal’ olarak tanımlayan Arap Birliği’nin bazı sorulara yanıt vermesi gerekir. Arap halkının gerçek görüş ve duygularını yansıtmayan Arap Birliği artık meşruiyetini tamamen kaybetmiştir.

DESTEK VERME FIRSATI: Uluslararası toplum, Suriye krizinin tüm bölgeyi bir istikrarsızlık girdabının içine çekmesini engelleme fırsatını kaçırmıştır. Birçok ülke, bu ihtilafın düzensiz göç ve artan terör saldırıları gibi olumsuz yan etkilerini tecrübe etmiştir. Barış Pınarı Harekâtı, uluslararası topluma, Suriye’deki vekalet savaşlarının bitirilmesi ve bölgede barış ve istikrarın yeniden hakim kılınması için Türkiye’ye destek verme fırsatını bir kez daha sunmaktadır.