Erdoğan’a Maraş’taki son durumu aktaracak

Tatar’ın, Erdoğan’a Maraş’ın açılması için yürütülen envanter çalışmasına ilişkin gelinen son aşamayı aktaracağı öğrenildi. KKTC’li üst düzey bir yetkili, Milliyet’e, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan 2016-2018 dönemini kapsayan ekonomi protokolünde, kaynak akışını yeniden sağlamak için bazı formüller üzerinde durulduğunu belirtti. Yetkili, Tatar’ın görüşmede, bu formüllerin netlik kazanacağına ilişkin umutlu olduğunu kaydetti. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan-Tatar görüşmesinde, Doğu Akdeniz’de yola çıkan 4. sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in demirleyeceği koordinatlar ve arama faaliyetlerinde tespiti yapılan kaynak miktarı hakkında da istişarede bulunulacak. Görüşmede, KKTC’nin Maraş’ı yeniden yaşam ve gözde tatil merkezi haline dönüştürebilmek için yürütülen envanter çalışmasında gelinen aşama, vakıf mallarının durumu, özel mülk ve Rum vatandaşlarının mülklerinin paylaştırılması üzerine paylaşımda bulunulacak. Ayrıca askeri statüsünün değişmesinin ardından hayalet şehri andıran Maraş’ta yıkım ve yeniden inşa çalışmalarının başlayacağı belirtilerek görüşmede, ihale süreçlerinin de konuşulacağı öğrenildi.

Beşli görüşme eylülde

GKRY lideri Nikos Anastasiadis, 9 Ağustos’ta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmüştü. Müzakerelerin tekrar başlamasını destekleyen Anastasiadis, görüşmede, toprak paylaşımı konusunda ortak noktada buluşabileceklerini belirtmişti. Bu kapsamda iki hükümet, garantör ülkeler Türkiye, İngiltere, Yunanistan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılacağı beşli görüşme, 27-29 Eylül’de New York’ta yapılacak.

Uzlaşıya varılamadı

Adadaki Türk askeri varlığının sona ermesini isteyen Rum tarafı, bu sebeple, müzakerelerde sıfır asker konusunda, Türk tarafına baskı uyguladı.

Türk tarafının önerisi ise, anlaşmaya varılması durumunda iki tarafta bulunan askeri varlığın yıllar içerisinde aza indirilmesiydi. Masanın devrilmesine sebep ise, Anastasiadis’in mülkiyet ve toprak paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaratarak masayı terk etmesi olmuştu.