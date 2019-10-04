Erdoğan’dan “50+1” için net tavır: Tartışmaya gerek yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen MYK toplantısında, AK Partili eski Bakan Faruk Çelik’in, Cumhurbaşkanı seçiminde gerekli olan 50+1 oy oranının 40+1’e düşürülmesi önerisi ile ilgili, “Faruk Çelik Bey, kendi kanaatini dile getirmiş. Bizim böyle bir gündemimiz, yönelimimiz, tartışmamız yok. Muhalefet getirirse bunu tartışmaktan çekinmeyiz, ama gereken cevabı da veririz. 50+1, bu haliyle milletimizin onayına sunduğumuz ve milletimizden onay alan bir sistemdir. Bu konuda tartışmaya gerek yok” dedi.



AK Parti MYK, önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde Erdoğan başkanlığında toplandı. Bugün başlayacak kamp öncesi yapılan MYK’da, kongre süreciyle ilgili hazırlıkların son durumu ele alındı. Bu kapsamda AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanı Mahir Ünal, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam birer sunum yaptı. Meclis’teki çalışmaların da görüşüldüğü MYK toplantısında, AK Partili eski Bakan Çelik’in Cumhurbaşkanı seçiminde gerekli olan 50+1 oy oranının 40+1’e düşürülmesi önerisi ile ilgili tartışmalar gündeme geldi.



‘Cevabını veririz’



Erdoğan, toplantıda, resepsiyonda yaptığı “Muhalefet getirirse Meclis’te tartışılır” şeklindeki açıklamasının yanlış yere çekildiğini söyleyerek, “Bu bizim meselemiz değil. Faruk Çelik Bey, kendi kanaatini dile getirmiş. Bizim böyle bir gündemimiz, yönelimimiz, tartışmamız yok. Muhalefet getirirse bunu tartışmaktan çekinmeyiz ama gereken cevabı da veririz. Yüzde 50+1, demokratik çoğunluğu ve çoğulculuğu ortaya koyan bir oran. Millet, 16 Nisan’da yüzde 50+1’i kabul etti, 2018 ve 31 Mart seçimlerinde de yeniden onay verdi. Bu konuda tartışmaya gerek yok” dedi.



Güven mektuplarını sundular



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Estonya’nın Ankara Büyükelçisi Annely Kolk, Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen ve Slovenya’nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo’yu ayrı ayrı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabullerde elçiler Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler takdimin ardından Erdoğan’la hatıra fotoğrafı çektirdi.



Akdoğan, Genel Başkan danışmanı









Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’ı yanına çağırdı. Erdoğan, Akdoğan’a Genel Başkan Danışmanlığı görevini tevdi ettiğini belirterek, yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiğini söyledi. Akdoğan Twitter hesabından, konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu: “Şahsıma AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız/Genel Başkanımız R. Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Yüce Allah hayırlı hizmetlere vesile etsin inşallah.”



1.5 milyon bina yenilenecek



İstanbul’da 26 Eylül’de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin de gündeme geldiği MYK toplantısında, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, kısa bir durum değerlendirmesi yaptı. İstanbul’da deprem yönetmeliği sonrasında yapılan 1 milyon 200 bini aşkın binada herhangi bir sorun bulunmadığını kaydeden Özhaseki, yapılan güçlendirme çalışmalarından bahsederken, 5 sene içinde deprem yönetmeliği öncesi yapılan 1.5 milyon binanın da yenileneceğini kaydetti.



Kamuda Passat’a geçiş olacak



Erdoğan, MYK’nın ardından parti kurmaylarıyla yediği yemekte, Volkswagen’in Manisa’da kurduğu 943.5 milyon TL sermayeli şirketin çok önemli bir yatırım olduğunu söyleyerek, Volkswagen’in yatırımına karşı jest olarak genel merkezden 19 parti kurmayının arabasını Passat’a çevirmesi yönünde talimat verdi. Bundan sonraki süreçte kamuda Passat araç kullanımına özen gösterileceği, milletvekillerinin araçlarının da değişebileceği belirtildi.