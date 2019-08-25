Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: ‘Tehdit mehdit dinlemeyiz biz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretlerine başladı. Memleketi Rize’yi ve Artvin’i ziyaret eden Erdoğan, Türkiye’nin en yüksek baraj inşaatı olan Yusufeli Barajı’nda incelemelerde bulundu. Erdoğan, şunları söyledi:

1 MİLYAR 250 MİLYON: Baraj inşaatını helikopterle inceleme fırsatını buldum ve gerçekten muhteşem bir eser ortaya çıkıyor. Artvin adeta barajlar şehri. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir. Ülkemizin en büyük dünyanın en yüksek 3. barajını kazandırma mücadelesi veriyoruz. Ülkemize 1 milyar 888 milyon kilowatt saat enerji üretecek bu eserin yüzde 70’i bitti. Nisan 2021’de burada elektrik üretimi başlayacak. Barajda üretilecek enerjinin ülkemize katkısı 1 milyar 250 milyon lira olacak. Bu üretim gücüyle 7 yılda kendini amorti etme kabiliyetine sahip. Bir yıl sonra baraj su tutmaya başlayacak. Bir yılda inşallah dolacak.

Hak sahibi olmayana müjde: Yusufeli, baraj için çok büyük fedakârlıkta bulundu. Sular altında kalacak ilçenin yerleşim yeri değiştirildi. Bir lebiderya, denize nazır konutlar yapılıyor. Her şeyi ile muhteşem bir şehir inşa ediliyor. Hiçbir Yusufelili mağduriyet yaşamayacak. Baraj, yol ve yeni yerleşim inşaatlarımızı bir an evvel bitirip sizleri evlerinize kavuşturacağız. Bir de müjde veriyorum; yeni yerleşim yerinde hak sahibi olmayanların sorununa ilişkin kararnameyi dün gece imzaladım. Bugün yayımlandı. Bu kardeşlerimize de evleri hayırlı olsun.

BATI TEHDİT SALLIYOR: (Doğu Akdeniz’deki çalışmalar) Bay Kemal’in dediği gibi değil. Bunlar sadece atılan adımları nasıl engelleriz buna bakarlar. Doğu Akdeniz’de ABD, Fransa, İngiltere, Katar varmış ama tek ülke yokmuş. Hangi ülke? Türkiye yokmuş. Elini diline dursun ya! Sen orada bizim Yavuz’u Barbaros Hayrettin’i görmüyor musun? İki sondaj iki sismik gemi ile devasa al bayrağımızı görmüyor musun? Sondaj gemileri yanında sismik araştırma gemilerimizin yanında fırkateynleri görmüyor musun? Uçaklarımızla, her şeyimizle oradayız. Tehditler sallamıyorlar mı? Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye’nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız. Hiç endişeniz olmasın bugüne kadar kullar karşısında başımızı öne eğmedik. Biz sadece rabbimizin karşısında eğiliriz. Başka yerde asla.

SAYGILARI YOK: Şu anda Batı’nın yaklaşım tarzı anlaşılır gibi değil. Bunlar uluslararası hukuka saygıları yok. Uluslararası hukuk içerisinde özellikle Doğu Akdeniz’de haklarımızın neler olduğundan haberleri yok. Kuzey Kıbrıs Türk halkının haklarını, uluslararası hukuk planında ve Türkiye haklarını kimseye yedirmeyiz.

PUTİN’LE GÖRÜŞECEĞİM: Rusya’da Maks-2019 tatbikatı var, ona Putin’in daveti nedeniyle gideceğim, gösterileri izleyeceğim. Bu arada da ikili bazı görüşmeleri de yapacağız.

‘Doğalgaz bulduğumuzda kapımızda sıraya girecekler’

Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde yaptığı konuşmada Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü faaliyetlere ilişkin “Doğu Akdeniz’de petrol ya da doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi de kapımızda sıraya girecekler. Çünkü enerji demek güç demektir. Türkiye, jeopolitik, siyasi, askeri gücünü enerji kaynaklarının desteklediği ekonomik gücüyle tahkim ettiğinde önümüzde duracak kimse kalmaz. Bunu engellemeye CHP’nin de bölücü destekçilerinin de gücü yetmeyecektir” dedi. Erdoğan, kayyum atamalarıyla ilgili olarak da, “İçi boş, husumet kokan bir takım açıklamaları bir kenara bırakırsanız atılan adıma ciddi bir tepki gelmemiştir. Herkes Türkiye’nin haklı olduğunu biliyor. Önümüzdeki dönemde aynı hassasiyetle takibimizi ve gerektiğinde irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘Bunlar projelere çalışıyor’

Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı’nın düzenlediği akşam yemeğinde şu mesajları verdi:

MÜTHİŞ REFLEKS: Diyarbakır Mardin ve Van’da yapılan belediye başkan vekili atamaları, hukuku, sandığı, millet iradesini korumaya yönelik meşru bir reflekstir. Demokrasiye inanan, demokratik kültürü özümseyen hiç kimse böyle bir adımdan rahatsızlık duymaz, duymamalıdır.

BUNLAR PROJELERE ÇALIŞIYOR: (Yeni parti çalışmaları) Bunlardan önce de bu gayretlerin içinde olanlar oldu. Ne olduğunu biliyorsunuz. Anlatmama gerek var mı? Bunların niyeti hayır değil. Dolayısıyla, dert, burada sadece biz acaba Erdoğan’ı bir iki puan düşürmek suretiyle alaşağı eder miyiz? Bu nereye çalışmaktır? Bunlar şu anda projelere çalışıyor. Bu projelerin kimler olduğunu, olabileceğini sizler zaten tahmin ediyorsunuz. Ülkemizde 18 yıldır doğudan da batıdan da kuzeyden de güneyden de oy alan, destek gören, 82 milyonu tüm renkleriyle kucaklayabilen yegâne hareket AK Parti’dir. Biz hesapların değil, aynı davaya inanan, aynı ideallere gönül veren, aynı sevdanın, aynı manevi iklimin buluşturduğu bir kadroyuz.

Ayder’deki garabet şeyleri temizleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası Projesi’nin üzerine hızla gideceklerini belirterek, “O başlattığınız malum salıncaklar, malıncaklar... Böyle acayip garabet şeyler, bunları temizleyip orada hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz” dedi. Erdoğan, şunları kaydetti: “Rize seçimlerde bir numara oldu ve bir numara olmak suretiyle de hakikaten kendi içinden çıkarmış olduğu bu evladına sahip çıktı. İnşallah, temennimiz bundan sonra 2023’e kadar en güzel şekilde hazırlanmak ve 2023’te Türkiye genelinde inşallah bir numara olmayı gerçekleştirmek... Siz değerli hemşehrilerimle, kardeşlerimle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz, inşallah yürüyeceğiz.”