08.09.2019 - 18:33| AA
Erdoğan'dan Dünya Fizyoterapistler Günü mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik etti.
8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında Erdoğan şunları belirtti:
"Sağlık sektörünün en önemli alanlarından birinde çalışan tüm fizyoterapistlerin 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik ediyorum. Fizyoterapistlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın her konuda şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
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