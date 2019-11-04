04.11.2019 - 13:47 | | DHA
Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi 7'nci Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu'na bir mesaj göndererek, tebrik etmiştir" denildi.
İğrenç parola: 'Yeni kumaşlarımız gelmiştir'Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Kayazdere beldesindeki bir villada fuhuş için tuttukları yabancı uyruklu kadınları Bursa, Kocaeli ve Yalova’daki müşterilerine pazarlayan şebekeyi, dinlemeye takılan “Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir” şifresi ele verdi.