Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘Kanal İstanbul’ mesajı: Zaten iktidara gelemeyeceksin ki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul tartışmaları üzerinden muhalefete yüklenerek; “Daha şimdiden Kanal İstanbul’la ilgili birileri ‘Yapamazsınız’ diyor ve müteahhitlere tehdit savuruyor. Ne diyorlar; ‘Sakın ha ihalelere katılmayın, eğer katılacak olursanız biz iktidara geldiğimizde aldığınız ihaleyi iptal ederiz.’ Sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki...” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nda dün önce Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi’nin açılış törenine ardından $Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni’ne katıldı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi katılımcılarıyla anı fotoğrafı çektirdi.



Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi’nin açılış kurdelesini kesen Erdoğan sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, açılış konuşmasında böyle önemli bir sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, “Bütün arzu ve beklentimiz bugünkü neslin bu yolda çok daha farklı bir konuma ulaşmaları ve sıçramalarıdır” dedi.



İstanbul atılımı



Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni’nde ise şu ifadeleri kullandı: “Prof.Dr. Fuat Sezgin’in İslam bilim ve teknoloji tarihine yaptığı katkılar daima şükranla hatırlanacak. Burada yer alan ve her biri bilim tarihinde önemli yere sahip özel bölümler, medeniyetimizin altın sayfalarını teşkil ediyor. Tarih, bugün bize geçmişimizi kucaklama yanında geleceğimizi kurma fırsatı veriyor. Semerkant’tan Kurtuba’ya kadar böyle büyük bir medeniyet inşa eden bir milletin mensubu olduğumuzu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. İslam medeniyeti bir ilim ve irfan medeniyetidir. Bilimi dünü ve bugünüyle yalnızca Batı’ya hasretmek ve Müslüman alimleri yok saymak, şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir. İstanbul’u, Kahire’yi, Şam’ı, Bağdat’ı birer bilim ve kültür merkezi haline getiren İslam dünyasının, yeniden tarihine yaraşır bir dirilişi gerçekleştirmesi mümkündür. Binlerce yıldır insanların sahip olduğu birikimin en önemli taşıyıcılarından biri olan İstanbul’umuz inşallah gelecekteki büyük atılıma da ev sahipliği yapacaktır.”



‘Tehdit savuruyorlar’



Erdoğan, konuşmasının devamında ‘Kanal İstanbul Projesi’ üzerinden muhalefete yüklenerek, şöyle devam etti: “İnşallah 2053 ve 2071 vizyonuyla hedeflerimize ulaşmış, medeniyetimizin yeniden yükselişinin müjdesini tüm insanlıkla paylaşmış olacağız. Tabii burada aynı bölgede olduğumuz için bir konuyu hatırlatmadan geçemeyeceğim, o da hemen yanı başımızdan inşallah Kanal İstanbul Projesi hayata geçecek. Fakat daha şimdiden Kanal İstanbul’la ilgili birileri ‘yapamazsınız’ diyorlar. ‘Yaptırmayız’ diyorlar ve müteahhitlere de tehdit savuruyorlar. Ne diyorlar? ‘Sakın ha ihalelere katılmayın, eğer katılacak olursanız biz iktidara geliyoruz geldiğimizde sizin bu aldığınız ihaleyi iptal ederiz. Sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki... Bu millet size bu ülkede iktidar vermez. Niye? Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağacınız yok bu ülkede ve dikili ağacı söken bir zihniyetsiniz. Bunlar Gezici biz ise kısa bir süre önce bir günde 11 milyon fidan ve ağacı diken bir iktidarız. Farkımız bu.



‘Onlara anlatacağız’



İstanbul Boğazı girişinde yaklaşık 40 yıl önce Independenta adlı tankerin yaklaşık 7 ay, 8 ay yandığını hatırlatan Erdoğan, tanker ve kuru yük gemilerinin yarattığı tehlikelere dikkat çekti. Erdoğan şöyle devam etti: “Bunları görmüyor musunuz? Hepsinden öte Montrö Anlaşması Türkiye’ye ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir? Acaba bunu hiç düşündünüz mü? İnanın bunların böyle bir derdi yok. Fakat şimdi Kanal İstanbul’la onlara bunu anlatacağız, göstereceğiz ve bunu görecekler. Bunlara sorsan Marmaray da olmazdı, Avrasya da olmazdı 3. Köprü, Osmangazi de olmazdı. Yaptık mı? Yaptık. 3.5 saatte İstanbul’dan İzmir’e gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Ya senin milletvekili olduğun yere gidiyoruz.”



50 milyonuncu yolcu









Ailesi ile birlikte New York’a giden Ekrem Kobanbay ve ailesi İstanbul Havalimanı’nda büyük bir sürprizle karşılaştı. İstanbul Havalimanı’nın 50 milyoncu yolcusu olan Kobanbay ailesi için bir tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören öncesi aile ile bir süre sohbet ederken, Kerem Kobanbay’ın küçük kızı Bade Kobanbay’ın elini öptü. Kobanbay ailesine hediye olarak 4 kişilik 1 yıl içerisinde kullanılmak üzere gidiş-dönüş yurtdışı bilet ve İGApass kartlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Havalimanımızda 50 milyonuncu yolcuya ulaşıldığını belirten Erdoğan, “Böylece ilk etabın kapasitesi olan 90 milyon yolcu hedefine kısa sürede varılacağı anlaşılıyor. Bu da bize 150 milyon yolcu kapasitesi ile ilgili hazırlıkları hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor” dedi.



Erdoğan’dan Noel mesajı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel Yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Farklılıkları zenginlik olarak telakki ediyor; hoşgörü, saygı ve adaletin, birlik ve beraberliğimizin temeli olduğu bilinciyle geleceğe yürüyor; barış içinde bir arada yaşayarak, bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel Yortularının, dayanışma ve hoşgörü ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ediyorum.”



Aile fotoğrafı çektirdiler









İstanbul Havalimanı’ndaki programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Huri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya da katıldı. Çetinkaya, Erdoğan’a “Fuat Sezgin Yılı Açılış Töreni”nin fotoğrafını ve Fuat Sezgin ile aynı karede oldukları fotoğrafı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan da El Cezeri’nin şifreli sandığını hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katılımcılar tören sonunda aile fotoğrafı çektirdi.



