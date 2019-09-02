Erdoğan’dan Konya’da yeni parti çalışmalarına gönderme: Yerleri sandığın en dibi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti çalışmasında bulunanlara “milletin huzuruna çıkın” çağrısı yaptı. İsim vermeden Konyalı olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu eleştiren Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır ziyaretine de tepki gösterdi. Konya’da yatırım tutarı 645 milyon lira olan Toplu Açılış Töreni’ne katılan Erdoğan, şunları söyledi:

YAPACAKLARIMIZ VAR

Belediyeleri kazanmayı sadece siyasi proje olarak görenlerin seçimlerin ardından ne hala düştüklerini izliyoruz değil mi? Seçim kampanyası boyunca CHP’li başkan adayları ve genel başkanları her konuda attılar, tuttular. Ulaşımdan süte, servisten internete bedava yapmaktan, belediyelerden hiçbir işçi çıkartmayacaklarına kadar vermedik söz bırakmadılar. Şu anda çıkarıyorlar. Bütün bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var.

TİYATRO OYNAMIŞLAR

Adaylardan bazıları seçimi kazananınca ahali vaatlerin yerine getirilmesini bekledi. CHP’liler önce sözümüz yok diyerek inkar yoluna gitti, belgeleri konunca da ‘bunları CHP’nin kampanyasını yapan ajansa sorun’ dediler. Hep işleri güçleri yalan... Ne sözün ne belgenin ne de namus üzerine edilen yeminlerin bunların Meşrebinde bir hükmü olmadığını gördük... Seçim döneminde CHP bir tiyatro sergiliyor. Adı; milleti kandırmaktır, alenen sahtekarlıktır, riyakarlık, düzenbazlıktır.

DİRSEK TEMASINDALAR

Bölücü örgütün güdümündeki partiye verdikleri ve kamuoyundan gizledikleri sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İstanbul başkanı Diyarbakır’da. Teröre bulaşmış olanlarla el ele, dirsek temasında ve ne diyor ‘sizlerle beraberiz’ diyor. Bölücü terör örgütleri ile ilişkiler yüzünden görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşuyorlar. Ülkelerinin ve milletin yanında olacaklarına terör örgütü güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar. Terör örgütüne tavır koyamayandan, 15 Temmuz faillerini lanetleyemeyenden, milletinin yanında duramayandan başkan olmaz. Siyasetçi hiç olmaz.

SİYASET MÜHENDİSLİĞİ

Cumhur ittifakı içinde birlikte hareket ettiğimiz MHP’yle ve diğer partilerle birlikte tarihi mücadele veriyoruz. Milletin desteği ile ne sınırlarımızda kurulan terör tuzakları ne ekonomiye saldırılar ne de diğer engeller bizi hedeflerimizden alıkoyamaz. Bize diş geçiremeyenler birliğimize saldırıyor. AK Parti’den ne kopartırsak kardır anlayışı ile birileri şişiriliyor, pohpohlanıyor. Vesayetle mücadelemiz sırasında da benzer teşebbüslere maruz kaldık. 17-25 Aralık ardından büyük gürültü ile birileri sahaya sürülmeye çalışıldı. Siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı. Millete söyleyecek sözü olmayanların, içeride ve dışarıda belli mahfillerin desteği ile gidebilecekleri tek yer bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır.

TEHDİTLE OLMAZ

Siyaset kapalı kapılar ardında kriz bekleyerek yapılacak iş değildir. Siyaset hiçbir somut temeli olmayan imalarla, ithamlarla veya tehditlerle yapılacak iş değildir. Eğer siyaset yapacaksanız çıkacaksınız milletin huzuruna bu ülkenin ve milletin geleceği için ne düşündüğünüzü ne hayal ettiğinizi bunları nasıl yapacağınızı anlatacaksınız. Millete söyleyecek sözünüz yoksa sadece kendi nefsiniz için konuşuyor, koşturuyorsunuz demektir. Kendi kalbinize ve milletin yüreğine değil de başkalarının ağzına bakılarak yapılan işin adı siyaset değil, nefsaniyettir. Gurur, kibir, bunlarla yol yürüyenler bir yere varamaz. Rabbim gururla hareket edenlere en büyük tokadı her zaman atar, bunu da bilelim.

DEĞİŞİM SÜRECİ AÇTIK

Yeni yönetim sisteminin 1 yıllık uygulamaları ışığında bakanlık ve kurumlarımızla değerlendirmeleri yaptık. Kısa süre içinde bir yıllık sistemde neler yaptığımızı paylaşacağız. Kongre takvimini 7 Ekim’de de başlatarak değişim sürecini açtık.

‘Makam kaybedince nefislerine yenildiler’

Erdoğan, Konya’da partisinin teşkilatıyla yemekte bir araya geldi. Erdoğan, burada şu mesajları verdi:

GÜNDEM FIRAT’IN DOĞUSU: Suriye ve Doğu Akdeniz’deki hadiseler bile bir beka meseleleridir. Türkiye’nin bu meseleleri tribünden seyretme lüksü yoktur. Çabalarımız olmasa emin olun Suriye’de katledilen masumların sayısı 2-3 katına çıkardı. Şimdi gündemimizde Fırat’ın Doğusu var. Oradaki terör yuvalarını temizlemekte de kararlıyız.

AYIKLAMAKTAN ÇEKİNMEYİZ: Hırslarının kibirlerinin kurbanı olanlar çıktı. Makam kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı. Birliğimiz, dayanışmamız gurura mahkum olmadan; hırsımızı başımızın üzerine çıkarmadan ayaklarımızın altına alarak, nefsimizi ayakların altına alarak, milletin huzurunda el pençe durmaya devam edeceğiz. 7 Ekim’de olağan büyük kongre süreci başlıyorSandıktan çıkan tablo en önemli referansımız. Millet bize önemli mesajlar verdi. Şahsım başta olmak üzere hiçbirinizin kulaklarını tıkama hakkı yoktur. İlçelerimizde, beldelerimizde oraların Ömerlerini bulacak ve onlarla yola devam edeceğiz. Kongre sürecinde yeni bir kucaklaşma iklimi oluşmalı. Üyelerimizden eksilenler varsa; sebebini araştırmalı ve yeni üye kazanma çalışmalarını sürdürülmeliyiz. Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp gönlünü ve yolunu bizden ayıranlar varsa onları ayıklamaktan da çekinmemeliyiz.

Konya’ya müjdeler

Erdoğan, “Hepinizin merakla beklediğini bildiğim ilk müjdemi vereyim; Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesin eylül ayında gerçekleştiriyoruz. Nişasta bazlı şeker oranını yüzde 2.5’a indiriyoruz 1.5 milyon ton ilave pancar kotası sağladık. Pancar alım fiyatını da bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz. Konya’ya bir müjdemiz daha var. 2021 İslami Dayanışma oyunlarının 5’incisinin ev sahibi olarak Konya’yı belirledik. Osmanlı dönemindeki 5 sultanın kemikleri bulundu. Alaaddin Tepesi’ne defnini yapacağız. Rabbim onlardan razı olsun” dedi.