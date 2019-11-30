Erdoğan’dan Macron’a ağır sözler: Beyin ölümünü bir kontrol ettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’nin Suriye’deki harekâtlarını eleştirirken “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir” şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi. Erdoğan, “Sayın Macron bak, Türkiye’den sesleniyorum, NATO’da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır” dedi.



Maltepe’de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin temel atma törenine katılan Erdoğan şunları söyledi:

“Marmara Üniversitemizin bu yeni külliyesi ile çok daha güçlü hale geleceğine inanıyorum. Bu üniversitemiz, yanında ilkokul, ortaokul, lisesi ile birlikte çok daha anlamlı hale gelecektir. Bunu özellikle de tercih ettik. Marmara Denizi’ne hakim noktada olması buraya çok çok farklı bir güç katacaktır. Üniversite sayısını 76’dan 207’ye çıkarırken sadece skor amaçlı hareket etmedik. En köklüsünden en yenisine kadar, tüm üniversitelerimizin yüksek öğrenimden beklediğimiz işlevleri yerine getirebilecek anlayışa, donanıma, altyapıya sahip olması için de çalıştık. Üniversitelerimizin başarıları ülkemizin en büyük gururu, övünç kaynağı olmalıdır.”









‘Hastalıklı anlayış’



Türkiye ile ilgili hazım sorunu yaşayanların giderek arttığını ifade eden Erdoğan bunun son örneğinin NATO tartışmaları olduğunu belirtti. Erdoğan, şöyle devam ettii: “3-4-5 Aralık Londra’da NATO Liderler Zirvesi’ni yapacağız. Gitmeden birileri yine konuşmaya başladı. Hiç risk almayan hep kazanmaya alışmış kimi ülkeler Türkiye’nin kendi hakkını, hukukunu, sınırlarını, egemenliğini koruma çabalarına tahammül edemiyor. Hele hele Fransa Cumhurbaşkanı, son açıklamaları, bu hastalıklı, bu sığ anlayışının örneklerinden biridir. Ne diyor, ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir.’ Sayın Macron bak, Türkiye’den sesleniyorum, NATO’da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Sen bir defa NATO’ya karşı yerine getirmen gereken vecibelerini yerine getirmiyorsun. Hava atmaya gelince hava atıyorsunuz. NATO’ya ödemen gereken paraları bile doğru dürüst ödemezsin, ama hava atmaya gelince hava atarsın. Türkiye’yi NATO’dan çıkarmak çıkarmamak. Bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı? Türkiye’nin Suriye’de herhangi bir oldubittiye gitmediğini en iyi kendisi biliyor. İşte buyur, şimdi biz Libya’nın resmi yönetimiyle imzalarımızı attık. Şu anda artık Türkiye-Libya Akdeniz’de ortak işbirliğine girebilecek noktaya bu anlaşmayla geldi. Ne diyeceksin. Kimse sana bakmıyor, henüz daha acemiliğin var.”



‘Hoplayın zıplayın’



Suriye’den ülkemize yönelen tehditleri ve bunlara karşı vereceğimiz cevapları, herkes gibi Fransa Cumhurbaşkanı’na da defalarca anlattığını, ama Macron’un bunu anlamadığını belirten Erdoğan şu ifadeleri kulandı: “İnanın çok tecrübesiz. Terörle mücadele bilmiyor, onun için sarı yelekliler bütün Fransa’yı işgal etti, istila etti. Niye çözemiyorsun? Çözseydin. Hâlbuki ülkemizin bu konudaki haklı hassasiyetlerini hiçe sayıp, en küçük bir ilgilerinin olmadığı Suriye’de tırnak tutturmaya çalışan, Fransa’nın ta kendisidir. Senin Suriye’de ne işin var? 911 kilometre bizim Suriye’de sınırımız var, bizim Adana Mutabakatı denen bir anlaşmamız var. Bizim Suriye’ye girme hakkımız terörle mücadelede var. Peki, senin hangi anlaşmayla oraya girme hakkın var? İstediğiniz kadar hoplayın, zıplayın, istediğiniz kadar eveleyip geveleyin. Eninde sonunda Türkiye’nin egemenlik haklarına, güvenlik ihtiyaçlarına, terörle mücadelesine saygı duyacaksınız, bunun başka çıkışı yok. NATO için Fransa ne anlam ifade ediyor bilemeyiz ama Türkiye, hem askerî katkısı, hem siyasi desteğiyle bu kurumun en önemli üyesidir. Ülkemiz stratejik önemiyle en çok Avrupa’nın korunmasına katkı veriyor. Bunlar Türkiye olmazsa dünyanın dört bir tarafındaki teröristlerin Avrupa’ya yığılacağından habersiz mi? Bölgemizde mücadele ettiğimiz tehditlerin doğrudan Avrupa’ya yöneleceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye’nin güvenliği Avrupa’nın güvenliği demektir. Ülkemiz güvende değilse Avrupa’nın güvenliğinin de pamuk ipliğine bağlı olduğu asla unutulmamalıdır. Neyse ki NATO’da, Avrupa’da aklıselim sahibi mantıklı, tutarlı, tecrübeli siyasetçiler var da Fransa’nın sergilediği türden hezeyanlar anlamsız kalıyor.”

Bitirme tarihi istedi



Temeli atılan eserin bir an önce tamamlanarak hizmete girmesi temennisinde bulunan Erdoğan, mimar Hilmi Şenalp ve diğer çalışanlara teşekkür etti. Müteahhit firmanın da yoğun bir çalışma yaparak süratle eseri bitireceğini dile getiren Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ilk etabın ne zaman biteceğini sordu. Kurum’un 2023 demesi üzerine Erdoğan, “Hilmi bey biter mi? İnşallah, maşallah deme. Sen bazen mimari noktada işi ağırdan alabiliyorsun. 2023’ün ne zamanında. 2023’ün sonuna kadar dediğinde olmaz. Bunu yazılı kayda almanız lazım. Yazılısını göreceğim. Hem müteahhit hem mimarlarımızın altta imzaları olsun” diye konuştu.

‘Son terörist imha edilene kadar sürecek’



“Türkiye Suriye’den topraklarına yönelik tehditler tamamen bitene, bölgedeki son terörist de imha edilene kadar harekatlarını sürdürecek” diyen Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Şu anda gerek ordu, gerek bu noktadaki silahlı güçler, bu bölgedeki SİHA’larla, F16’larla yapılan operasyonlarla çok farklı bir gündem ortaya konuldu. Bu duruma seyirci kalacak değiliz. Güvenli bölgeden ve ötesinden ülkemize yönelen tehditler makul bir sürede bertaraf edilemezse bu işi bizzat kendimiz yapmakta tereddüt göstermeyiz.”



Kalemini hediye etti



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe’de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin temel atma töreninin ardından İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nı ziyaret etti. Burada vatani görevini yapan askerlerle bir süre sohbet eden Erdoğan, Lojistik Destek Taburu’nda tezkeresine 10 gün kalan bir askere de kalemini hediye etti.

