Erdoğan’dan yatırımcılara çağrı: Faizler düştü yatırıma devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun tek haneli rakamlara düştüğünü, faizleri hızla düşerek kara bulutların dağıtıldığını söyleyerek, “Girişimcilerimize sesleniyorum; gelin yatırım yapın. Her sektöre sesleniyorum. Hangi sektörde çalışıyorsa gel yatırım yap. Bankalarımızın kapısı artık sizlere açık. Faizdeki oranlar açık ve net ortada. İki; kendi parana dön. Kendi paranı kullanmaktan çekinme. Dövizle borçlanma değil yerli parayla adım atma dönemine döndük, bunu başarıyla yürütmek durumundayız” dedi.



Erdoğan, dün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



BİZ ÖDEDİK: 17 yılda insanlarımızın hayat kalitesini yükselttik. Hükümete geldiğimizde devlet vatandaşına borçluydu. Devlet, zorunlu tasarruf diyerek konut edindirme yardımı diyerek vatandaşlardan para kesmiş, ne gereğini yapmış ne de parayı ödemişti. Sistemdeki kişi sayısı 10 milyonu buluyordu. Bu kesintilerin ana parası ve nemasından oluşan 17 milyar lira üzerindeki bir parayı hak sahiplerine biz ödedik. Aynı şekilde 1987 ile 1995 arasında konut edindirme yardımı adıyla yapılan kesintiler vardı. 8 milyon kişiye de 3.5 milyar lira üzerindeki ödemeyi biz yaptık. Adeta kucağımızda bulduğumuz 23.5 milyar dolar IMF borcunu da ödedik. Bunlar bize nasihat ediyordu; ‘IMF’den borç almanız lazım.’ Buraya gelenlerle özel toplantılar yaptılar. Size mi kaldı ya! Siz yaptınız ülkeyi duman ettiniz. IMF ile işimiz yok, biz bize yeteriz.



FAİZLER DAHA DA DÜŞECEK: 2003-2018 arasında ülkemizi büyüttük. 2002’de 70 milyar lira yatırım yapan ülke bugün yıllık 1 trilyon lira yatırım yapma seviyesindedir. Dünya ihracatı azalırken Türkiye ihracatı yüzde 2.9 artmıştır. Cari işlemler dengemiz açık değil fazla veriyor. Döviz kurundaki yükselme sebebiyle de kamu borçlanma oranında bir parça artış yaşanmışsa da hâlâ AB kriterlerine göre iyi durumdayız. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirerek, faizleri hızla düşürerek kara bulutları dağıtıyoruz. 2020, faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak.



YATIRIM ÇAĞRISI: Girişimcilerimize sesleniyorum; gelin yatırım yapın. Her sektöre sesleniyorum. Hangi sektörde çalışıyorsa gel yatırım yap. Bankalarımızın kapısı artık sizlere açık. Faizdeki oranlar açık ve net ortada. İki; kendi parana dön. Kendi paranı kullanmaktan çekinme. Dövizle borçlanma değil yerli parayla adım atma dönemine döndük, bunu başarıyla yürütmek durumundayız. Geçen yıl gerileyen konut, otomobil ve beyaz eşya sayıları ile yeni kurulan şirket sayısının yeniden artması toparlanmanın işaretidir. Konut, otomobil, beyaz eşyada artışlar başladı. Yatırımcılara sesleniyorum; endişe etmeyin, tereddüt etmeyin. Lütfen kendi alanlarınızda, sektörünüzde yatırım yapmaya devam edin.