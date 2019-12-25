Erdoğan'dan Yükseköğretim mesajı: İş dünyasının beklentileri kazandırılmalı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan ve tüm üniversitelerle paylaşılan, "Üniversite Kariyer Merkezleri Kitabı"nın ön sözünde yükseköğretim sistemi ile ilgili mesajlar verdi.

"MÜCADELE İÇİNDE OLDUK"

Gençlerin yükseköğretimden yararlanma oranının yıllarca OECD ülkeleri arasında en düşük düzeyde kaldığını ifade eden Erdoğan, "Bu nedenle göreve geldiğimiz günden bu yana milletimize ve ülkemize yakıştıramadığımız bu durumla sürekli bir mücadele içinde olduk. Ülkemizin her noktasında üniversitelerin yaygınlaştırılması ve tüm gençlerimizin yükseköğretimden yararlanabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Bu uğurda önemli mesafeler kat ettik. 76 olan üniversite sayımızı 208'e çıkardık. Üniversiteler için modern kampüsler inşa ederek her türlü teknolojik altyapı, kütüphane yurt, burs imkanları ile donattık. Akademisyen sayısını 74 binden 169 bine çıkardık" dedi.

"BİLİNCİNDEYİZ"

"Yükseköğretimde artık tam anlamıyla hedeflerimize ulaşabilmek istiyoruz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın gelişmiş ekonomilerinde olduğu gibi öğrencilerimizin akademik bilgilerinin yanında bireysel ve kariyer gelişimlerine de daha fazla önem vermemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Ayrıca öğrencilerimize iş dünyasının ihtiyaç duyduğu niteliklerin kazandırılmasının da bir zorunluluk olduğunu biliyoruz. Üniversite Kariyer Merkezleri'nin öğrenciyle işgücü piyasaları arasında köprü olarak hedeflerimizi gerçekleştirmede etkin bir araç olabilmesi için hizmet türleri, planlaması ve süreçlerinin etkin şekilde yönetilmesi için kitabı sunuyoruz. Ülkemizin geleceğinde gençler hayati rol oynayacaktır."