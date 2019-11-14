MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset HaberleriErdoğan'ın ABD'deki cami ziyaretinde renkli anlar! I love you man
14.11.2019 - 12:18 |

Erdoğan'ın ABD'deki cami ziyaretinde renkli anlar! I love you man

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde Trump ile görüşmesinin ardından gittiği bir camide "I love you man" (Seni seviyorum adamım) diyen bir adamı "Thank you. I love you" (Teşekkür ederim. Seni seviyorum) ifadeleriyle yanıtladı.

Erdoğan'ın ABD'deki cami ziyaretinde renkli anlar! I love you man

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bir camiye gitti.

Düzenlenen ziyaret sırasında, bir kişinin Erdoğan'ın yanına giderek "I love you man" (Seni seviyorum adamım) diye seslendiği ve birlikte selfie çekmek istediği görüldü.

Erdoğan da, kendisine "Seni seviyorum" diyen kişiyi "Thank you. I love you" (Teşekkür ederim. Seni seviyorum) ifadeleriyle yanıtladı.

    “U” dönüşü yapmak isterken kazaya neden olduErzurum’da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tepki çeken görüntünün ardından yeni gelişme! Ortaya çıktı...

    Tepki çeken görüntünün ardından yeni gelişme! Ortaya çıktı...

    İstanbul Boğazı'nda can pazarı

    İstanbul Boğazı'nda can pazarı

    Eşyaları eve götürmeyen öğrencilere büyük şok!

    Eşyaları eve götürmeyen öğrencilere büyük şok!

    Lise öğrencisi, not bırakıp intihar etti

    Lise öğrencisi, not bırakıp intihar etti

    Sıradaki Haber