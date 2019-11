Erdoğan'ın ABD'deki cami ziyaretinde renkli anlar! I love you man

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bir camiye gitti.

Düzenlenen ziyaret sırasında, bir kişinin Erdoğan'ın yanına giderek "I love you man" (Seni seviyorum adamım) diye seslendiği ve birlikte selfie çekmek istediği görüldü.

Erdoğan da, kendisine "Seni seviyorum" diyen kişiyi "Thank you. I love you" (Teşekkür ederim. Seni seviyorum) ifadeleriyle yanıtladı.