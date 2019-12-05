‘Erdoğan’ın hatırlattığı ilkeler yegane yol haritası’

Çelik, NATO Zirvesi’ne ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin gerek NATO’ya yapılan katkılar, gerekse NATO misyonlarına katılımı konusunda eksiksiz ve başarılı bir sicili olduğunu hatırlatan Çelik, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO’ya özellikle terörle mücadele konusunda hatırlattığı ilkeler esasında bundan sonrasında NATO’nun sağlıklı ve doğru şekilde geleceğe yürümesi için yegâne yol haritasıdır. Bu ilkeler, NATO’nun yeni döneme yürüyebilmesi için gereken siyasal gündemin alfabesidir.”