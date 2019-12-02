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02.12.2019 - 07:50 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU

Erdoğan’ın Londra maratonu başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için yarın Londra’ya gidecek. Zirvede, S-400 konusu da gündeme gelecek. Erdoğan-Merkel-Macron ve Johnson’un katılacağı Suriye konulu dörtlü zirve de Londra ziyareti sırasında gerçekleşecek

Erdoğan’ın Londra maratonu başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’da 3-4 Aralık’ta düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan, Londra’daki temasları kapsamında, “NATO’nun beyin ölümü” geriliminin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la “Suriye” konulu dörtlü zirvede bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın katılacağı Londra’daki NATO Zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson dahil çok sayıda lideri bir araya getirecek.

Dörtlü Zirve

Erdoğan’ın zirve ajandasındaki en önemli başlıklardan biri Almanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle yapacağı dörtlü görüşme olacak. Zirvede Suriye’deki son durum, mültecilerin Suriye’ye dönüşü, güvenli bölge ve PKK/PYD/YPG, DAEŞ gibi terör örgütleriyle ortak mücadele masaya yatırılacak. Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından kurulacak güvenli bölgenin finansmanı da görüşmenin ana gündem maddelerinden biri olacak.

Görüşmelerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’ye yönelik son açıklamalarının ardından yaşanan gerilimin dörtlü zirveyi nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Macron, 7 Kasım’da Economist Dergisi’ne verdiği röportajda, “Şu an yaşadığımız NATO’nun beyin ölümüdür. ABD, Avrupa projesine sırtını döndü. ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta içinde de Macron, “Türkiye hem Suriye’de oldubittiyle operasyon düzenleyip, hem de NATO müttefiklerinden dayanışma beklememeli” demişti. Erdoğan ise, Macron’a, “Sayın Macron bak, Türkiye’den sesleniyorum, NATO’da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Türkiye’yi NATO’dan çıkarmak-çıkarmamak. Bu senin haddine mi?” diye yanıt vermişti.

Erdoğan’ın hem Dörtlü Zirve hem de Londra Zirvesi sırasında yapacağı konuşmalarda, NATO’nun 21. yüzyıldaki konumu, vizyonu, sorumlulukları ve öncelikleri gibi konularda Türkiye’nin tezlerini dile getirmesi; Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili batılı ülkelerden gelen tepkilere de yanıt vermesi bekleniyor.

Cambridge Camii açılacak

Erdoğan, İngiltere’de, Türk vatandaşları ile buluştuktan sonra Cambridge Merkez Camii’nin resmi açılışını da yapacak. Ünlü sanatçı Yusuf İslam başkanlığındaki Müslüman Akademisyenler Vakfı ve Diyanet Vakfı işbirliğiyle yapılan cami, Avrupa’nın ilk “çevre dostu camii” olma özelliği taşıyor.

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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