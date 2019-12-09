Ermeni iddialarına karşı resmi site

Cumhurbaşkanlığı Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin, bazı bilgi ve belgelerin olduğu “1915.gov.tr” adlı site kurdu. İletişim Başkanlığı’nca İngilizce olarak oluşturulan sitede Ermeni soykırımı iddialarına belge ve bilgilerle yanıt veriliyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bu site tarihsel bilgi ve verileri merkeze alarak, her fırsatta ülkemizin önüne konan sözde Ermeni soykırımı iftirasına uluslararası alanda cevaplar veriyor. Tarihin siyasallaştırılmaması ve gerçek tarihsel bilginin açığa çıkarılması gerektiğine ilişkin tezimize katkıda bulunmuş oluyoruz” dedi.

‘1915’te ne oldu?’

Sitede “1915 olayları”, “Resmi beyanname”, “Mahkeme kararları”, “Ermeni terörü”, “soru-cevap” gibi bölümler yer aldı. Soru cevap bölümünde “1915’te ne oldu?”, “Ermeni tehcirlerinden etkilenenlerin sayısı kaç?”, “Ermeni tehcirinde bütün Ermeniler öldü mü?”, “Türkiye’nin 1915 Olayları ile ilgili çözüme yönelik önerisi nedir?”, “Osmanlı arşivlerinin durumu nedir, araştırmacılara açık mı?”, “Ermenistan’daki arşivlerin yanı sıra diğer ülkelerdeki Ermeni arşivlerinin durumu ne?”, “Soykırım nedir?”, “Türkiye’nin soykırıma karşı politikası nedir?”, “1915’teki olayları Türkiye’de ‘soykırım’ olarak tanımlamak suç mudur?” sorularına da siteden yanıt verildi.

“Türkiye’nin 1915 Olayları ile ilgili çözüme yönelik önerisi nedir?” sorusuna verilen yanıt şöyle: “1915 olayları ile ilgili olarak, Türk ve Ermeni halkları arasında bir hafıza tartışması var. Fakat hiç kimse de Türkiye’ye kendi hafıza kayıtlarının kabul ettirme hakkı yoktur. Türkiye, 1915 olaylarının tarihçiler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Ermeni kültürel mirasının tanınması ve onarılmasına katkıda bulunmaktadır. Türkiye, Türk ve Ermeni halkları arasında barışçıl bir ortak geleceğin yalnızca sağlam diyalog yoluyla inşa edilebileceğine inanmaktadır” denildi. Sitede 2015 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun 1915 olaylarına ilişkin yayınladıkları mesajlara da atıf yapıldı.

Üçüncü ülkelere mesaj

Sitede Ermeni olaylarına ilişkin, “Türkler ve Ermeniler, ortak geçmişlerinde zor dönemleri unutmadan, tarihsel dostluklarını yeniden inşa etmek için birlikte çalışmalılar. Bu çabada bütün taraflar dürüst olması gerekir. Diğer ülkeler (Üçüncü ülkeler) bu diyaloga Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini destekleyerek yardım edebilir” denildi. Osmanlı Devleti’nin son yıllarında Müslüman veya Hristiyan, Türk, Kürt, Arap veya Ermeni; tüm herkesin acı çektiği ifade edilen sitede, tüm halk için “büyük felaket” dönemleri olduğu belirtildi. Balkanlar ve Kafkasya’daki arazilerinden zorla sürülme ve açlık nedeniyle de 5 milyondan fazla Müslüman’ın öldüğü kaydedildi. Sitede, “Dönemin bütünüyle anlaşılması ve kaybedilen birçok canın hatırasına uygun şekilde saygı gösterilmesi gerekiyor. 1915’te Türklerle Ermeniler arasında tam olarak ne olduğunu anlamak için 1915’ten önce olanları incelemek gerekir” ifadelerine yer verildi.

31 diplomat sitede

Sitede “Ermeni terörü” başlığında da, “1970’ler ve 1980’lerde Ermeni teröristleri 31 Türk diplomat ve yakınının öldürüldüğü belirtildi ve 31 isme de sitede fotoğrafları ile yer verildi. Sitede belgeler bölümünde de AİHM’in İsviçre-Doğu Perinçek davasındaki kararı, Prof. Dr. Justin McCarthy’nin katıldığı konferanstaki açıklamaları, Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Büyükelçi Gündüz Aktan gibi isimlerin çalışmalarına da yer verildi.

Tarihi mektup

Sitede Erdoğan’ın 2005 yılında Başbakanlığı döneminde Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan’a gönderdiği ve 1915’e ait gelişme ve olayları incelemek amacıyla ortak bir Komisyon kurulması yolundaki önerisini resmen ilettiği mektubuna da yer verildi.