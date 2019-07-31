‘Esad yönetimiyle temasa geçilmeli’

Açıkel yaptığı yazılı açıklamada, Suriyeli sığınmacı sorununun, iktidarın akıl dışı dış politika uygulamalarıyla kaynama noktasına geldiğini ileri sürdü. Türkiye’nin Avrupa’nın kapısındaki en büyük “mülteci kampına” dönüştürüldüğünü öne süren Açıkel, Suriyeli sığınmacılar için harcanan 40 milyar dolar ile Halep ve yıkılan tüm kentlerin yeniden inşa edilip geri dönüşe zemin hazırlanabileceğini vurguladı. Hamasi ve maceracı dış politikadan uzaklaşılmadığı sürece bu sorunun kangrene dönüşeceği ve gerilimlere sebep olacağı uyarısında bulunan Açıkel, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye bir an önce Beşar Esad hükümetiyle temasa geçerek orta ve uzun vadede Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için politikalar hazırlamalıdır. Esad yönetimi ile iş birliğine gidilmesi ile sığınmacı sorunu da uluslararası mutabakat ve yeniden yerleştirme politikası ile çözülecektir. Suriyeli sığınmacılar sorununu, çözülemez bir sorun olarak kabul etmek ve artık sürdürülemez hale gelen bu ‘fiili durumu’ normalleştirmeye çalışmak doğru değildir. Sığınmacı sorununun çözümü, hukuka ve insan onuruna yakışır bir biçimde yerinde yani Suriye’de barış yoluyla çözümdür.”