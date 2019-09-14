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14.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Eski DSP’li vekil vefat etti

Eski Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil hayatını kaybetti.

Eski DSP’li vekil vefat etti

Koyuncugil için bugün saat 12.00’de TBMM’de tören düzenlenecek. Koyuncugil’in naaşı, öğle vakti Kocatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Gaziantep’te 1946’da doğan Koyuncugil, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Mimarlık yapan Süleyman Koyuncugil, Demokratik Sol Parti Kurucu Üyesi olarak görev yaptı. 17’nci. Dönemde Gaziantep’ten milletvekili seçilen Koyuncugil, evli ve 3 çocuk babasıydı. 

Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
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