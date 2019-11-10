Eski futbolcu vekilden sporda altyapı atağı

Özalan, 80 milyonluk bir ülkeden az sayıda başarıyı yakalamış sporcu çıkmasının nedenini altyapı eksikliğine bağlıyor. Özalan, “Fark edilmedikleri için onlarca yetenekli çocuğumuz kaybolup gidiyor. Bunun için çalışmalar başlattık. Önceliğimiz spora yatkın çocuklarımızı küçük yaşlarda tespit edebilmek” diyor.

Özalan, hazırlanan proje ile ilköğretimde beden eğitimi öğretmenlerinin altyapının temel taşları olacağını belirterek, bu konuda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la görüşmelerin devam ettiği bilgisini verdi. İlkokullardaki beden eğitimi ders saatlerinin uzatılmasını istediklerini belirten Özalan, bunun nedenini de özetle şöyle anlattı:

“Öğrencilerin beden eğitimi derslerinde kesinlikle jimnastik ağırlıklı çalışmalarını planladık. Bu altyapı çalışmalarımızın olmazsa olmazı. Küçük yaşlarda başlatacağımız jimnastik, bu çocuklarda kas ve kemik yapısını geliştirecek. Daha üst sınıflarda yetenek derslerinden geçecekler. Burada beden eğitimi hocalarımızın gözlemleri, tespitleri olacak. Çocuklarımızı kemik yapısına, gösterdiği gelişime göre yapmak isteyeceği veya bizim göstereceğimiz spor branşlarına yönlendirip hem onlara sahip çıkacağız hem de sağlıklı nesiller yetiştirmiş olacağız.”

Özalan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuya büyük önem verdiğini belirterek, “Şimdiki neslin en büyük şansı spor içinden gelmiş, profesyonel futbol oynamış bir Cumhurbaşkanı’na sahibiz. Çünkü sporun her türlü detayına hâkim” ifadelerini kullandı.