Eski vekil Karagözoğlu uğurlandı

Eski CHP Milletvekili Coşkun Karagözoğlu dün toprağa verildi. Karagözoğlu için önce TBMM’de tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da katıldı. Karagözoğlu’nun naaşı, daha sonra Kocatepe Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. İzmir Ödemiş’te 1931’de doğan Karagözoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 14, 15 ve 16. Dönem’de İzmir Milletvekili olarak Meclis’te görev yapan Karagözoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.