MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetFahrettin Altun: ABD daveti gözden geçirmeli
02.11.2019 - 00:57 | | AA

Fahrettin Altun: ABD daveti gözden geçirmeli

İletişim Başkanı Prof Dr. Fahrettin Altun, terörist elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i ABD'ye davet edenlerin, ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermenin yanı sıra ABD yasalarına göre de suç işlediklerini ifade etti.

Fahrettin Altun: ABD daveti gözden geçirmeli

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, terörist elebaşı Şahin'in Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir terörist olduğunu vurguladı

Şahin'in aynı zamanda PKK ile YPG arasındaki ayrımın aslında ne kadar yüzeysel olduğunun canlı bir kanıtı olduğuna işaret eden Altun, paylaşımında "Ferhat Abdi Şahin'i davet edenler, ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermelerinin yanı sıra ABD yasalarına göre de suç işlemektedirler. Ferhat Abdi Şahin'i Washington'a davet ederek onu meşrulaştırmaya çalışanları Türk halkı hiçbir zaman unutmayacaktır. NATO müttefikimizin, bir terörist elebaşını yüceltme çabaları yıllar boyunca hatırlanacaktır. Arkasında kim olursa olsun terörle mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir teröristin, birileri tarafından kahraman olarak kabul edildiği müddetçe teröre karşı mücadelenin başarılı olamayacağını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Amerika'nın bu terör örgütüne verdiği destek, kendi tarihine kara bir leke olarak geçecek ve tam bir dış politika fiyaskosu dersi olarak anlatılacaktır. ABD Kongresi, bu daveti bir daha gözden geçirmeli ve PKK terörü kurbanlarının ailelerinden özür dilemelidir."

Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de 232 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 232 düzensiz göçmen yakalandı

HDP'li eski milletvekili Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

HDP'li eski milletvekili Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Sağanak vurdu! Ulaşıma kapandı

Sağanak vurdu! Ulaşıma kapandı

Sıradaki Haber