MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset HaberleriFahrettin Altun: Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor
21.11.2019 - 01:37 | | AA

Fahrettin Altun: Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin, Suriye sınırından terör örgütlerini kökten temizlemek için başlattığı operasyonun, DEAŞ'ın yeniden canlanma ihtimaline neden olabileceği iddiası kesinlikle gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun: Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor

Twitter hesabından İngilizce paylaşımda bulunan Altun, Türkiye'nin, yurt içinde ve yurt dışında DEAŞ ile mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Fahrettin Altun, Suriye sınırındaki ve Suriye içindeki tüm terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürüten Türkiye'nin amacının, kökenine bakmaksızın her türlü terörden arındırılmış güvenli bölgeler yaratmak olduğunu belirtti.

"Çabalarımız doğru bir şekilde yansıtılmasa da bu amaç doğrultusunda devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, Suriye sınırından terör örgütlerini kökten temizlemek için başlattığı operasyonun, DEAŞ'ın yeniden canlanma ihtimaliyle kesinlikle ilgisi olamaz. Yanlış biçimde üretilen bu argüman, Türkiye'nin meşru ulusal güvenlik çıkarlarını görmezden gelmektedir.

Meşru güvenlik kaygılarımızı görmezden gelmekte ısrar edenler, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarını eleştirme hakkına sahip değildir ve terör örgütlerine verdikleri desteği tekrar gözden geçirmelidir. DEAŞ'la mücadele ettiği gerekçesiyle bir terör örgütünü 'en iyi ortak' olarak adlandırmak, NATO müttefiklerine yakışmamaktadır."

 

    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı

    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı

    Tartışığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü

    Tartışığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü

    Kurşun 5. son bölümde Orhan'dan sürpriz karar! Kurşun 6. yeni bölüm fragmanı...

    Kurşun 5. son bölümde Orhan'dan sürpriz karar! Kurşun 6. yeni bölüm fragmanı...

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte 51. son bölümde eleme potası...

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte 51. son bölümde eleme potası...

    Sıradaki Haber