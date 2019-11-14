Fahrettin Altun'dan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Hande Fırat'a yaptığı değerlendirme şu şekilde:

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeyi her iki ülke açısından sadece önemli ve tarihi bir görüşme olarak değil, aynı zamanda her şeyden önce başarılı bir görüşme olarak değerlendirmek gerekiyor. Zira sonucu itibariyle Türkiye ile ABD arasındaki birçok kriz başlığının çözümü yönünde önemli görüşmeler yapıldı, kararlar alındı.

Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretinin esas gündemini, amaçlarını ve konu başlıklarını politik çıkarı için istismar eden birçok odak söz konusuyken, lider diplomasisi ile ciddi bir merhale kat edildiğini hep birlikte görmüş olduk.

Görüşmede; Suriye, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele, güvenli bölge gibi konu başlıklarında düşündüğümüz ve hassas olduğumuz tezlerimiz tüm detaylarıyla en üst düzeyde ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan hassasiyetlerimizi ve politikamızı muhataplarına belgeleriyle açıkça ortaya koydu.

Ziyaretimizde temel önceliğimiz terörle mücadele konusunun hem DEAŞ hem de PKK bağlamında bir kez daha netleştirilmesiydi. Hangi örgütle neden mücadele ettiğimizi bu görüşmede tüm detaylarıyla paylaştık. Türkiye’nin DEAŞ ve YPG/PKK terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, uzun yıllar boyunca terör sonucunda Türkiye’nin yaşadığı tüm kayıplar ve YPG ile PKK arasındaki ilişki belge ve detaylarıyla ortaya kondu. En üst düzeyde ayrıntılı bir bilgilendirme yapıldı. Bu husus toplantının en başarılı sonucuydu.

Türkiye ile ABD arasında kriz noktası olarak görülen tüm başlıklar için ilgili her iki ülkenin Bakanlarının karşılıklı olarak çalışması kararı alındı. Bu vesileyle birçok konu başlığında daha hızlı ilerleme sağlanacak.