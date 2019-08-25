Fatih’in eğitim gördüğü Saatli Medrese açıldı

Bakan Ersoy, Mimar Sinan’ın ustası Müslihiddin Ağa tarafından inşa edilen Üç Şerefeli Cami’nin yanı başında 2. Murat zamanında yaptırılan Saatli Medrese’nin açılışında yaptığı konuşmada, Osmanlı’nın başkenti olma ağırlığını taşıyan Edirne’nin bunu bütün azameti ve tarihi dokusuyla sergilediğini söyledi. Ersoy, “Tarih, Türkiye’nin yeni turizm anlayışında, en önemli başlıklardan biridir. Zira bu alanda rakipsiziz. Medeniyetler beşiği olan topraklarımızın arkeolojik zenginliğine, tarihi dokusuna yaklaşabilecek ikinci bir ülke yoktur” dedi. Bakan Ersoy Selimiye Camisi, Ekmekçizade Kervansarayı ve Edirne Büyük Sinagogu’nu da ziyaret ettikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek üzere yola çıkan gurbetçileri Kapıkule Sınır Kapısı’nda ziyaret etti.