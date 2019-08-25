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25.08.2019 - 08:26| EDİRNE AA

Fatih’in eğitim gördüğü Saatli Medrese açıldı

Edirne’de, Fatih Sultan Mehmet’in de eğitim aldığı Saatli Medrese restore edilerek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıldı.

Fatih’in eğitim gördüğü Saatli Medrese açıldı

Bakan Ersoy, Mimar Sinan’ın ustası Müslihiddin Ağa tarafından inşa edilen Üç  Şerefeli Cami’nin yanı başında 2. Murat zamanında yaptırılan Saatli Medrese’nin açılışında yaptığı  konuşmada, Osmanlı’nın başkenti olma ağırlığını taşıyan Edirne’nin bunu bütün  azameti ve tarihi dokusuyla sergilediğini söyledi. Ersoy, “Tarih, Türkiye’nin yeni  turizm anlayışında, en önemli başlıklardan biridir. Zira bu alanda rakipsiziz. Medeniyetler beşiği olan topraklarımızın arkeolojik zenginliğine, tarihi dokusuna yaklaşabilecek ikinci bir ülke yoktur” dedi. Bakan Ersoy Selimiye Camisi, Ekmekçizade Kervansarayı ve Edirne Büyük  Sinagogu’nu da ziyaret ettikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek üzere yola çıkan gurbetçileri Kapıkule Sınır Kapısı’nda ziyaret etti.

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