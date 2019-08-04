Fatmanur Altun : Alıntıladığım cümleler bana aitmiş gibi dünyayı dolaşıyor

İstanbul—CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in basın toplantısında gündeme getirdiği "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evine dört maaş giriyor" iddiasıyla ilgili yazı yazan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun "Devlet adamlarının toplumsal tabakalaşmadaki yerlerini, yediklerini, içtiklerini, giydiklerini çoğu zaman yalan yanlış haberlerle sorgulatmaya çalışanlar halkı düşünenler değildir" dedi.

Fikriyat.com internet sitesinde “Vatandaşla alay etmeyin” başlıklı bir yazı yazan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun, çifte maaş eleştirilerine yanıt verdi. Altun yazısında "...Bugün Türkiye gibi ülkelerin yaşadığı siyasal çalkantıların kökeninde bu sistemi değiştirmek isteyenlerle, burjuva tipi devlet örgütlenmesinin devamı için çabalayanların kavgası yer almaktadır. Bağımlılık düzeni olarak adlandırılan bu yapı içinde eleştirilecek olanlar her zaman devlet görevlileri, milletvekilleri, onların maaşları vb. konular olmuş ve halkın gözünden kasıtlı olarak pek çok şey gizlenmiştir. Devlette "dolgun ücret" karşılığı çalıştığı iddia edilen kabiliyetli bireylerin, burjuvazinin yönettiği ulus ötesi şirketler gibi yapılarda aynı hizmetin karşılığında onlarca kat fazla gelir temin edebilecekken devlet hizmetine talip olarak büyük fedakarlık gösterdikleri kasıtlı olarak halkın gözünden kaçırılmaktadır. Yine eleştirilerle yıpratılmaya çalışılanların verdikleri kararlarla burjuvazinin çıkarlarına ölümcül zararlar verdikleri, milyarlarca dolara varan karlardan onları mahrum ederek halkın artı ürününün bu şirketlere peşkeş çekilmesini önledikleri hiçbir zaman konu edilmeyecektir. Buna karşılık geçtiğimiz yıl açıklanan Oxfam raporuna göre "dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminin servetinin geri kalan yüzde 99'luk kesiminin servetine denk olduğu", burjuvazinin devletleri dizayn ederek ve devletlerin içine yerleştirdiği işbirlikçileri yardımıyla hepimizin cebinden artı ürünümüzü ve emeğimizi çaldığı gibi küçük! ve önemsiz! bilgileri saklamasına göz yummamız beklenecektir." yazdı

‘’KENDİ VEKİLLERİNİN SÖZLERİ’’

Altun'un bu ifadeleri bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada "Fatmanur Altun, devlet yerine özel sektörde çalışmış olsalardı daha çok kazanabileceklerinin söyledi" şeklinde yer aldı.

Altun, yazısının sonuna alıntıladığı "Vatandaşla alay etmeyin, sabrımızı da sınamayın, ikiyüzlülüğünüzü ve ihanetinizi milletimizin gözlerinin önüne sermeyin" vesselam…" cümlesine yer verdi.

Fatmanur Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yazımın sonuna tırnak içinde koyduğum,aslen bana ait olmayan,tehdit dilini ironik bir üslupla eleştirmek üzere ALINTILADIĞIM cümleler bana aitmiş gibi dünyayı dolaşıyor. Milletçe aklımız Allah’a emanet. Kendi vekillerinin laflarını bize yakıştırıp paylaşıyorlar." ifadelerini kullandı.