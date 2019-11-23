FETÖ ile mücadelede Kırgızistan’la iş birliği

Toplantının ardından Oktay ve Boronov, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu’nu imzaladı. Oktay, 76 maddeden oluşan bir eylem planını imza altına aldıklarını vurgulayarak, “KEK Protokolü Eylem Planı, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz için bir yol haritası niteliğindedir” dedi. Oktay, sanayi, teknoloji, tarım, ulaştırma, turizm, çevre ve şehircilik, kültür-turizm gibi ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin temel taşlarını oluşturan alanlarda iş birliği imkanlarını ele aldıklarını ve bunları KEK Protokolü Eylem Planı’na yansıttıklarını aktardı. Oktay, “KEK toplantıları kapsamında FETÖ ile mücadele konularını da Başbakan Yardımcı Boronov ile detaylı bir şekilde ele alma fırsatımız oldu. Kırgızistan ile FETÖ’ye karşı mücadele konusunda tüm alanlarda tam olarak mutabakata vardık. Türkiye Maarif Vakfı’nın Kırgız Cumhuriyetindeki eğitim faaliyetlerine başlamasına yönelik anlaşma konusunda karar kıldık.” ifadelerini kullandı. Oktay, KEK çalışmaları marjında 4 anlaşmanın 2020 yılı başlarında iki ülke cumhurbaşkanlarının himayelerinde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’nda imzalanmasının kararlaştırıldığını da ifade etti. -ANKARA Milliyet