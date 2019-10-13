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13.10.2019 - 11:59 | | AA

Feyzioğlu: İşgalci teröristler şu anda Türkiye'de bebekleri öldürmektedir

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Suriye'yi işgal eden PKK'dır ve bu işgalci teröristler şu anda Türkiye'de bebekleri öldürmektedir. Alçaktır, korkaktır, haindir ve bildiğin terör örgütüdür." dedi.

Feyzioğlu: İşgalci teröristler şu anda Türkiye'de bebekleri öldürmektedir

Akçakale ilçesine gelen Feyzioğlu, burada basın mensuplarına yaptığı  açıklamada, tüm Türkiye'ye ve dünyaya Türk ordusunun arkasında dimdik  durduklarını göstermek için burada olduklarını söyledi.

Teröristlerin, Cenevre Sözleşmelerini, Uluslararası Roma Statüsünü yok  sayarak basın mensuplarının üzerinize keskin nişancılarla ateş ettiğini belirten  Feyzioğlu, buna rağmen basın mensuplarının görevden kaçmadıklarını ve dünyaya  bunu anlatmak için çırpındıklarını ifade etti.

Dünyanın ise bunu görmediğine dikkati çeken Feyzioğlu, şunları  söyledi:

"Dünyada şu anda PKK, FETÖ, DHKP/C'nin ortak kara propaganda  mekanizması çalışıyor. Bizimle hiç ilgisi olmayan fotoğrafları, görüntüleri  fabrika edip, üretip, 'Türkler şuraya saldırdı, Türkler şöyle yaptı' diye bir  kara propagandanın içindeler. Bir daha ve bir daha tekrarlıyorum, dün söylediğim  birilerinin canını çok yakmış ki bütün FETÖ ve PKK web sitelerinden saldırıya  geçtiler. Bir daha tekrarlıyorum, Türk ordusu ve Türk askeri şehit olmayı göze  alıyor ama sivilleri zarar vermeyi kabul etmiyor. Biz bunu Sur'da da yaşadık,  Cizre'de de yaşadık. O çukurlarda yaşadık. Biz orada onları çukurlarına gömdük,  burada da kazdıkları mevzilere, çukurlara yine gömeceğiz."

"TÜRK ASKERİ SİVİLLERE ZARAR VERİYOR PROPAGANDASI YALAN"

Uluslararası hukuk kurallarını hatırlatan Feyzioğlu, sözlerin şöyle  sürürdü:

"Eğer sivillerin arasına karışıp, özellikle o sivilleri etraflarına  çevirip oradan size saldırıda bulunuyorlarsa, saldırılan tarafın kendisini  savunması, vatandaşlarını ve topraklarını savunması için yaptığı karşı saldırıda  sivillerin zarar görmesini uluslararası hukuk kabul ediyor. Maalesef diyor ama  kabul ediyor. Bu uluslararası hukukun verdiği bir yetki olmasına rağmen Türk  askeri bu yetkiyi kullanmıyor, 'Ben şehit olurum, sivillere zarar vermem' diyor.  Bu askeri alnından öpün. Ama bir bakıyorsunuz yurt dışında inanılmaz biri kara  propaganda var ve onların içerideki uzantıları da başlamışlar, 'Sivillere zarar  veriyor' diye. Yok böyle bir şey. Bu bir yalan. Kasıtlı zarar zaten söz konusu  olamaz. Yanlışlıkla verilmiş bir zarar da şu aşamaya kadar yok. Allah Türk  askerini korusun. Sivillerin canını, çocukların, kadınların canını karşı tarafta  da olsa kendinden aziz gören bir kültürden geliyoruz."

Feyzioğlu, harekatın gerekliliğini anlatarak, terör örgütünün Kürk  halkına zarar verdiğini dile getirdi.

"TÜRK ORDUSU DÜMDÜZ EDECEKTİR"

Feyzioğlu, iki sene önce Uluslararası Af Örgütü'nün bölgenin  demografik yapısının değiştirildiği ve insanlığa karşı suç işlendiğini  söylediğini hatırlattı.

Yabancıların bu raporu görmezden geldiklerini ifade eden Feyzioğlu,  şunları kaydetti:

"Rapor nüfus kayıtlarının yok edildiğini söyledi. Kendinden  olmayanların zorla bölge dışına sürüldüğünü ve dolayısıyla içeride kendilerine  bağlı tek etnisiteden nüfus yaratılmak istendiğini bizzat söyledi. Yani burada  Suriye'nin dörtte birini işgal eden PKK'lı teröristlere birileri 'özgürlük  savaşçısı, IŞİD'e karşı savaşan kahraman' muamelesi yapacak, Suriye'nin toprak  bütünlüğünü sağlama ve en önemlisi kendi sınırlarımızda meşru savunma hakkımızı  kullanma anlamında güvenlik sağlamak üzere gelen Türklere 'işgalci' diyecekler.  Hadi canım sende. Suriye'yi işgal eden PKK'dır ve bu işgalci teröristler şu anda  Türkiye'de bebekleri öldürmektedir. Çocukların arkasına saklanarak bebekleri  öldürmektedir. Alçaktır, korkaktır, haindir ve bildiğin terör örgütüdür. Artık  şaşırmadığımız bize müttefik diyenler tarafından 60 bin tır silah ve mühimmatla  da teçhiz edilmiştir. Ama sonunda teröristtir. Türk ordusu dümdüz edecektir.  Kazdıkları çukurlara gömeceğiz emin olunuz."

 

 

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